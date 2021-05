הודו: סירה טבעה לאחר שנקלעה לסופה טרופית, 127 בני אדם נעדרים

סירה טבעה אמש (שני) מול חופי מומבאי בהודו, לאחר שנקלעה לסופה טרופית. 127 בני אדם מוגדרים כנעדרים. כך הודיע חיל הים ההודי, שמחפש אחר הנעדרים. 177 מהנוסעים שהיו על הספינה חולצו.

ציקלון טאוקטה, הסופה החזקה ביותר שפגעה באזור זה יותר משני עשורים, מגיעה לרוחות של עד 210 ק"מ לשעה. התושבים הגיחו ביום שלישי ממקלטי הסיוע כדי למצוא פסולת זרועה בכבישים, עצים נעקרים וקווי חשמל ניזוקים.

Monster cyclone batters Covid-stricken India's west coast.

Powerful winds and driving rain leave at least 20 people dead and interrupt vaccine programme the country urgently needs to get its spiralling Covid-19 outbreak under controlhttps://t.co/fPcBHuGNit pic.twitter.com/GvyxZ78Gnk

— AFP News Agency (@AFP) May 18, 2021