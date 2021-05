כדורגל: קרן גור, שחקנית נבחרת ישראל, זכתה באליפות ליגת המכללות בארה"ב

כדורגלנית נבחרת ישראל, קרן גור, זכתה הלילה (בין שני לשלישי) באליפות המכללות של ארה"ב, עם אוניברסיטת סנטה קלרה. קבוצה של גור ניצחה בגמר את אוניברסיטת פלורידה סטייט 1:4 בבעיטות הכרעה, לאחר שהמשחק הסתיים בשוויון 1:1 בסיומו של הזמן החוקי.

גור (22) שיחקה במדי קבוצת האקדמיה בווינגייט והפועל רעננה. בשלוש השנים האחרונות משחקת במדי סנטה קלרה, בעונה האחרונה הפכה לשחקנית הרכב של הקבוצה ופתחה בכל משחקיה בהגנה או בקישור.

