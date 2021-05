עדן אלנה שברה את שיא הצליל הגבוה ביותר שהושר באירוויזיון אי פעם

כמה נקודות שווה הצליל הגבוה ביותר בתולדות האירוויזיון? בשלב זה עוד לא ברור, כי תוצאות חצאי הגמר יתפרסמו רק אחרי הגמר במוצאי שבת. אבל לפי התגובות בעולם, השיא ששברה עדן אלנה אמש (שלישי) סייע לה לעלות לגמר.

אלנה שרה את התו הגבוה ביותר שהושר על בימת התחרות, סי 6. מדובר בשירת המשרוקית (Whistle Note) שאותה ביצעה באופן מושלם לקראת סוף השיר (דקה 2:54 בסרטון). כך שברה את השיא הקודם בן 25 השנים שבו החזיקה מיה בלגדן שייצגה את קרואטיה ב-1996, והגיעה "רק" לצליל סי במול 5.

באירוויזיון 2014 ההפקה הדנית עשתה לנו חיים קלים, וכחלק מקטעי המעבר שידרה את "ספר השיאים של האירוויזיון". אחד מהשיאים שהוזכרו היה אותו שיא של בלגדן מ-1996, שעדן אלנה שברה אתמול. בלגדן גם היא שברה שיא רב שנים, שבו החזיקה פינלנד עם הזמרת מוניקה אשפלונד שייצגה אותה ב-1977.

נאחל לעדן הצלחה במוצאי שבת בגמר הגדול, ושהיכולות הווקאליות המרשימות שלה יזכו אותה בהישג מכובד. בספר השיאים של האירוויזיון היא כבר נכתבה.

i've never seen someone do whistle notes like that with such ease, YES EDEN SING #eurovision

— MICEAL O'KANE (@micealokane) May 17, 2021