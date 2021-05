במקביל למבצע "שומר החומות": עלייה במקרי אנטישמיות ברחבי העולם

יהודים ברחבי העולם המערבי חווים גל של תקיפות אלימות, על רקע הלחימה בין ישראל לחמאס בשבועיים האחרונים. סמוך לתחילת מבצע שומר חומות קראו מפגינים גרמנים קריאות נגד יהודים נגד יהודים בהפגנה מול בית כנסת מקומי בעיר גייזנקירשן, בה מתגוררים רבע מיליון תושבים.

באותו שבוע מפגינים פרו-פלסטינים בבלגיה קראו בערבית קריאות אנטישמיות ובהן "זכרו את ח'ייבר, יהודים, צבאו של מוחמד מגיע". בקרב ח'ייבר בשנת 629 גירש צבאו המוסלמי של מוחמד יהודים שחיו בחצי האי ערב.

שני יהודים הותקפו במסעדת סושי בהוליווד בשבוע שעבר, על ידי מספר תוקפים שנשאו דגלי פלסטין תוך שהם קוראים "מוות ליהודים" ו"לשחחר את פלסטין". בטרם התקיפה שאלו התוקפים: "מי כאן יהודי?".

מפגינים פרו פלסטינים בלונדון קראו בשבוע שעבר: "לרצוח את היהודים ולאנוס את בנותיהם".

בעיר ניו יורק ירו מפגינים פרו פלסטינים זיקוקים לפני ארבעה ימים ופגעו באישה בת 45. באותו יום הותקף יהודי חובש כיפה על ידי כמה תוקפים חובשי כאפיות בניו יורק, בעודו שרוע על הכביש.

Just witnessed a beat down in Times Square. #NYC #TimesSquare #Palestine #WTF #NewYorkCity pic.twitter.com/KSR5GQRvtw

לבד מפגיעות פיזיות, ניצולת שואה יהודייה בת 97 מלונדון שהצטרפה לרשת החברתית "טיק-טוק" קיבלה עשרות תגובות נאצה לרבות איחולי "שואה שמחה" ואמירות אנטישמיות אחרות.

רכב ובו פעילים פרו פלסטינים רדף לפני שבוע אחרי יהודי חרדי בלוס אנג'לס, שנמלט בריצה.

Last night, as Shavuot was ending in LA #FreePalestine protestors harassed & hunted a Jewish man at La Cienega and Pico, chasing him into the @BankofAmerica parking lot.

Clip 1 is taken from perpetrators' social media, 2 is from security cam. This is #antisemitism today. pic.twitter.com/k44YEPQEPh

— Dillon Hosier (@DillonHosier) May 19, 2021