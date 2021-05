נתניהו בתגובה להחלטת מועצת זכויות האדם של האום: "מטהרים ארגון טרור שחותר לרצח עם"

מועצת זכויות האדם של האו"ם החליטה היום (חמישי) על הקמת ועדת חקירה לפשעי מלחמה לכאורה שביצעה ישראל במבצע שומר החומות ברצועת עזה. ההצעה נוסחה על ידי הפלסטינים, ואינה כוללת שום התייחסות לירי הרקטות מצד חמאס לעבר ישראל. בניגוד לוועדות קודמות, הוועדה תודיע שתדון גם במה שקורה בתוך שטח ישראל.

24 מדינות, וביניהן סין, סודאן ובחריין, תמכו בהצעה שעברה ברוב קולות. תשע מדינות, ובהן בריטניה, ארצות הברית ואוסטריה התנגדו. 14 מדינות נמנעו בהצבעה, ובהן איטליה, הולנד, צרפת ויפן.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחריפות את ההחלטה, שאותה כינה "החלטה מבישה". לדבריו זוהי "דוגמה נוספת לאובססיה האנטי-ישראלית הבוטה של מועצת זכויות האדם של האו"ם. פעם נוספת, רוב אוטומטי בלתי מוסרי במועצה מטהר ארגון טרור שחותר לרצח עם, ארגון שיורה בכוונה תחילה לעבר אזרחים ישראלים, תוך שהוא משתמש באזרחי עזה כמגן אנושי. באותו הזמן, המועצה מציגה 'כצד האשם' דמוקרטיה הפועלת באופן לגיטימי כדי להגן על אזרחיה מאלפי רקטות שנורות ללא הבחנה. הביזיון הזה הופך את החוק הבינלאומי מושא ללעג ומעודד טרוריסטים מסביב לעולם".

שר החוץ, גבי אשכנזי, אמר בתגובה להחלטה כי היא "מתעלמת לחלוטין מהתקפות חמאס והיא כתם מוסרי, המצביע על צביעות ועצימת עיניים בקרב המדינות החברות במועצה". לדבריו, "הפעילות המתמשכת של הפלסטינים נגדנו מהווה מכשול ומרחיקה כל אפשרות של צעדים בוני אמון. זו אינה הדרך להשגת יציבות באזור."

We reject the outrageous decision adopted today by the Human Rights Council.

The decision completely ignores #Hamas attacks and is a moral stain that lays bare the hypocrisy and blindness among the member states of the council.

— גבי אשכנזי – Gabi Ashkenazi (@Gabi_Ashkenazi) May 27, 2021