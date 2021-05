מטבע הקריפטו ה'ירוק' מבטיח לחסוך בחשמל אבל מחסל דיסקים קשיחים

בראם כהן, ממציא תוכנת שיתוף הקבצים 'ביטורנט', יצר מטבע קריפטו חדש בשם Chia שאמור למנוע את בזבוז החשמל של מטבעות וירטואליים אחרים, כמו ביטקוין. האלגוריתם של המטבע החדש מבוסס על קיצור חייהם של כוננים קשיחים, וכבר יצר מחסור בהם.

Chia צבר פופולריות במהירות מאז שהושק בחודש מרץ האחרון. הסיבה המרכזית לכך היא ההצהרה שהוא לא מבוסס על צריכה הולכת וגדלה של חשמל, בניגוד למטבעות כמו ביטקוין או את'ריום.

המטבע החדש לא מבוסס על בזבוז כוח חישוב וחשמל, כמו שיטת בדומה לשיטה המקובלת לכריית ביטקוין 'Proof of work'. ב-Chia התוכנה מבוססת על שיטה שנקראת 'Proof of Spacetime', כלומר, מקום פנוי בדיסק הקשיח.

כתוצאה, שטח האחסון המוקדש ל-Chia זינק מ-600 פטה-בייטים (1,024 טרה-בייטים) ל-10 אקסה-בייטים (1,024 פטה-בייטים או 10,000 דיסקים קשיחים של 1,000 ג'יגה-בייט). העלייה בשטח האחסון יצרה כבר מחסור בדיסקים קשיחים ולהתייקרות משמעותית במחיריהם.

Oh, so this is why the hard drive I bought in Jan and need another one of is now $200 more expensive. https://t.co/GMpO0DEBzH

מעבר לעליית המחיר לצרכנים, נרשמה גם עלייה של 8% במחיר מניית היצרנית Western Digital, המיוחסת לדרישה המוגברת שגורמת Chia.

כמעט כל מטבעות הקריפטו פועלים בשיטות דומות (Proof of X), במסגרתן יש להוכיח בזבוז של משאבים על מנת להשתתף בתהליכי רישום העסקאות וזכייה בהנפקה של מטבעות חדשים בתחרות עם משתתפים אחרים.

כל המטבעות גם ממבוססים על עיקרון דומה: ככל שיש מי שמוכן לשלם יותר כסף על עליהם, כך נוצר תמריץ כלכלי לבזבז יותר משאבים ברשת המחשבים של אותו מטבע. בזבוז שבהגדרה מנוע מלשרת כל מטרה נוספת.

בשוליים פועלים מספר קטן של פרויקטים לכריית ביטקוין, שהחשמל הרב שהם צורכים מומר מומר גם ליצירת חום, שעשוי לשמש באופן משני לחימום מבנה סמוך.

למרות שהמטבע של כהן לא צורך חשמל כמו מתחריו, עיתונאי הקריפטו דיוויד ג'רארד כינה את Chia "דרך חדשה לבזבז משאבים" במאמר בכתב העת Fortune.

התוכנה של Chia דורשת ריבוי הליכי קריאה וכתיבה לדיסקים קשיחים, מה שמקצר את חייהם ויוצר עוד ועוד פסולת אלקטרונית. דיסק קשיח איכותי בגודל 512 ג'יגה, עשוי להחזיק שישה שבועות בלבד ברשת. הכפלת גודל הדיסק תאריך את חייו ל-12 שבועות.

רוב המשקיעים המשתתפים ברשת של Chia רכשו דיסקים קשיחים בעלי נפח של 4 טרב-בייט ומעלה או דיסקים מהירים במיוחד בנפח גדול ובינוני. היצרניות כבר החלו לא לכבד אחריות יצרן על דיסקים שלקחו חלק ברשת.

באתר של Chia עדיין מופיעה הטענה לפיה ניתן להשתתף ברשת בעזרת מקום פנוי במחשב ביתי קיים. בפועל, המשקיעים רכשו ציוד מקצועי רב כדי למקסם את חלקם היחסי מתוך כלל הרשת.

הביקוש הגובר לדיסקים אלו הביא להתייקרות משמעותית בפלח זה של שוק הדיסקים הקשיחים. מחיריהם של דיסקים בנפח נמוך, מסדרות ייצור זולות בעלות עמידות מופחתת, הושפע הרבה פחות.

לעליית המחירים יש השפעה בעיקר על גופי מחקר מדעי וחוות שרתים, הזקוקים לכמויות אחסון גדולות באיכות הגבוהה ביותר.

הגיימר המקצוען der8auer העלה ליוטיוב סרטון בו בדק את השפעת השתתפות של שבוע ברשת Chia.

מסקנותיו: "זה אולי לא 'אדום' כמו ביטקוין אבל זה בהחלט לא 'ירוק' ולא סביבתי. אמנם, הציוד המקצועי שהפעלתי יכול לזכות במטבעות Chia במידה שמספיקה להחזיר את ההשקעה בזמן קצר, אבל לא מדובר רק בהקדשת מקום פנוי בדיסק. על מנת להגביר את הסיכוי לזכות במטבע המחשב צריך לפעול כל הזמן ולצרוך 350 ואט 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה".

פעילות המחשב בזמן ההשתתפות ברשת מוקדשת לכתיבה של עוד ועוד "חלקות" בדיסק הקשיח, בהתאם לפרוטוקול של Chia. כל אחת מהן מהווה סוג של 'כרטיס לוטו', שאולי יזכה במטבעות הבאים.

ככל שמצטרפים עוד דיסקים לרשת, הסיכוי של כל אחד מהם לזכות יורד. כך נוצר התמריץ להוסיף עוד ציוד, ועוד צריכת משאבים, כדי לשמר את אותם סיכויי זכייה.

כהן ניסה להכחיש את הממצאים לפיהם המטבע שלו הורס דיסקים. בשרשור שפרסם בטוויטר, טען כי הצוות בראשותו עבד קשה כדי להבטיח שגם דיסק קשיח פשוט יוכל להשתתף ברשת וכי בכל מקרה אין צורך ביותר מ'חלקה' אחת על כל דיסק.

In this environment there's a huge premium on getting plotting done fast because the work difficulty is going up so quickly that the same amount of space now is worth a lot more than it will be in the future. Once work difficulty gets high enough this will settle down.

— Bram Cohen (@bramcohen) May 16, 2021