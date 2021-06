"התקשורת בישראל ובעולם משתפת פעולה עם התעמולה של חמאס"

"רהף אלמסרי בת השש מתה לפני שנה, היא נפלה מקומה שלישית בבית הספר בו למדה בעזה, 'הניו-יורק טיימס' החליטו 'להרוג אותה שוב' ושמו את שמה ואת תמונתה בכתבה על הילדים שנהרגו במבצע 'שומר החומות'", אומר ל'דבר' המזרחן ד"ר אדי כהן. "לך תדע מי מבין הילדים שתמונותיהם וסיפוריהם התפרסמו נהרג בהפצצות של צה"ל ומי נהרג מסיבות אחרות", הוא מוסיף.

"ראיתי ברשתות החברתיות ובאתרי אינטרנט שונים עשרות תמונות של ילדים שנהרגו לכאורה במבצע 'שומר החומות'. חיפוש מהיר בגוגל לימד אותי שהתמונות בכלל לא צולמו בעזה אלא בסוריה, עיראק, יוון ואפילו אפגניסטן", מסביר ד"ר כהן הפעיל ברשתות החברתיות בעברית ובערבית.

לדבריו, "זו לא תופעה חדשה אבל היא התעצמה באלפי מונים בחודש האחרון. סרטונים עם מיליוני צפיות שמקורם בכלל לא בעזה, אבל כתוב בערבית או באנגלית שמה שרואים בסרטון זה את צבא הכיבוש הציוני הורג ילדים פלסטינים".

לטענת כהן, התקשורת בישראל ובעולם משתפת פעולה "באופן מלא עם התעמולה של חמאס".

"כל דיווח של חמאס על מספר ההרוגים מיד מתפרסם בעיתונים השונים בארץ כאילו זה אמת לאמיתה", הוא אומר, חמאס מנצלים את זה היטב, וככה יוצא שלוחמים שלהם שנהרגו נספרים כילדים תמימים, או ילדים שנהרגו מסיבות שונות מוכנסים לרשימת השאהידים שנהרגו מאש כוחותינו".

"מיליארדים בעולם סבורים שאנחנו רוצחי ילדים", מסכם כהן, "לך תדע, אולי גם הנשיא ביידן רואה את הפרסומים השקריים האלה וניזון מהם. מדינת ישראל חייבת להגביר את המאמצים להילחם בשקרים האלה. הצדק איתנו, אבל אנחנו לא מצליחים לשכנע בכך את העולם".

ביום שישי האחרון פרסמו 'הניו-יורק טיימס' ו'הארץ', בעמוד השער שלהם, כתבה שהציגה את סיפוריהם של 69 הילדים שנהרגו במערכה האחרונה בעזה. 'הארץ' פרסם בהתחלה רק סיפוריהם של 67 הילדים שנהרגו ברצועה. אחרי הביקורת הציבורית שנתחה על ההחלטה, התנצל המו"ל עמוס שוקן בחשבון הטוויטר שלו, וסיפוריהם של שני הילדים הישראליים שנהרגו במהלך המבצע נוספו למהדורה הדיגיטלית.

"They were just children."

Pictures of Palestinian children murdered the Israeli occupation during the latest aggression against #Gaza Strip, on the New York Times' first page. pic.twitter.com/MhtEG8pHVL

— Quds News Network (@QudsNen) May 29, 2021