שריפה פרצה בבית זיקוק בטהרן וגורמת לזיהום אוויר כבד

שריפה פרצה בבית זיקוק סמוך לטהרן, בירת איראן, גורמת לזיהום אוויר כבד. ככל הנראה, השריפה החלה ממתקן הגז הנוזלי (LNG) בבית הזיקוק טונדגויאן. עד כה, לא נמסר על נפגעים. בית הזיקוק נמצא מדרום לעיר ומתמרים ממנו אבורות עשן שחור גדולות.

Day of fires in Iran:

Massive fire at Tehran's refinery.

Fire sinks the navy's largest ship. pic.twitter.com/DLE8EGbUWN

