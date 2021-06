עד 4 מכשירים במקביל והודעות חד פעמיות: וואטסאפ הכריזה על שורת עדכונים משמעותיים

אפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ תאפשר בקרוב להפעיל חשבון אחד על מספר מכשירים במקביל וגם תוסיף את האפשרות לשלוח תמונות והודעות שיימחקו בעצמן. ההודעה על השינויים הקרובים באה במסגרת ראיון של מנכ"ל וואטסאפ וויל קאת'קרט, ומנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג, עם הבלוג Wabetainfo.

על פי השניים, שינויים אלו ואחרים יגיעו לגרסת הבטא של וואטסאפ בחודשים הקרובים. מועד הגעת העדכונים לכלל משתמשי וואטסאפ עדיין לא ידוע.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! ????@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG

This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021