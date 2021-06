גוש קרח שהתנתק מאנטרקטיקה הפך לקרחון הגדול בעולם, אך איבד את התואר תוך שבוע

הקרחון הגדול בעולם נולד בימים האחרונים בהתנתקות ממדף יבשת באנטרקטיקה. הוא התחיל את דרכו גדול פי 80 ממנהטן, אך כבר איבד שני גושים גדולים ואיתם את תוארו לקרחון ותיק ויציב יותר. לקרחון זה אין השפעה על גובה פני הים, אך התופעה המתגברת של גלישת קרחונים מהיבשה לים הפתוח כן גורמת לכך.

גוש קרח עצום ניתק בימים האחרונים ממדף הקרח RONNE באנטארקטיקה והפך לזמן קצר לקרחון הגדול בעולם. הקרחון, שזכה לשם A76, דומה בתצורתו לקרש ארוך ושטחו v היה 170X25 קילומטרים, ושטחו גדול יותר מהאי הספרדי מאיורקה.

The A-76 iceberg, the largest in the world, has just separated from the Antarctica's Ronne Ice Shelf. The satellite images of the finger-shaped iceberg were captured by European Space Agency’s Copernicus Sentinel-1 mission. #A76 #Iceberg #Antarctica #ClimateAction pic.twitter.com/iY1SrcEWgT

כשבוע לאחר היווצרותו, ניתקו ממנו שני גושים, וסימונו הפך מפוצל לA, B, C.

בכך, איבד הקרחון גם את התואר הגדול בעולם, לקרחון אחר, ותיק ויציב יותר, שסימונו A-23A , גם הוא סמוך לאנטארקטיקה.

The new A-76 iceberg was the current world's largest iceberg for only 2 weeks! New Sentinel-1 image from May 26 shows it lost two big chunks, and therefore giving back the title to A-23A which is also located in the Weddell Sea. pic.twitter.com/utljaRLDGa

