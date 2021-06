טניס: ברבורה קרייצ'יקובה זכתה ברולאן גארוס לראשונה בקריירה

ברבורה קרייצ'יקובה היא אלופת טורניר הרולאן גארוס לשנת 2021. זהו תואר הגרנד סלאם הראשון ליחידות של הטניסאית הצ'כית (25) המדורגת במקום ה-33 בעולם, שגברה היום (שבת) במשחק הגמר 1:2 (1:6, 6:2, 4:6) על אנסטסיה פאבליוצ'נקובה מרוסיה.

First Slam Feels ???? @BKrejcikova captures her maiden major singles title, defeating Pavlyuchenkova 6-1, 2-6, 6-4. #RolandGarros pic.twitter.com/Moql4x4XFD

שתי הטניסאיות, הרחוקות מהצמרת העולמית הפתיעו עם הגעתן לגמר, אחרי שבמהלך הטורניר המדורגות הבכירות נשרו בזו אחר זו. פבליוצ'נקובה פתחה את המשחק עם שבירה ראשונה, אך קרייצ'יקובה התאוששה מהר וניצחה את שאר המשחקונים במערכה עם 1:6 ענק בסיומה.

במערכה השנייה פבליוצ'נקובה פתחה בסערה עם שבירה במשחקון השני ועלייה ליתרון מבטיח של 0:3. הצ'כית ניסתה לחזור אך למרות שצימקה ל-1:3, הפסידה את המערכה 2:6. במערכה האחרונה קרייצ'יקובה הייתה נחושה יותר, שברה פעמיים את ההגשה של הרוסייה וניצחה את המערכה בתוצאה 4:6, בדרך לזכייה בתואר.

קרייצ'יקובה תוכל לזכות מחר בתואר נוסף, אם תנצח את גמר הזוגות ביחד עם שותפתה קטרז'ינה סיניאקובה, שמגיעות פייבוריטיות מול איגה שוויונטק האלופה היוצאת ביחידות ושותפתה בת'אני מאטק-סאנדס. הצ'כית זכתה בעבר ב-2 תארי זוגות נשים ו-3 תארי זוגות מעורבים.

גמר הגברים, שייערך מחר, יפגיש את נובאק ג'וקוביץ' שהדיח את רפאל נדאל בחצי גמר רולאן גארוס מול סטפנוס ציציפאס היווני. עבור הסרבי, מדובר בגמר שישי ברולאן גארוס, טורניר בו זכה בעבר רק פעם אחת.

A night we will never forget ????#RolandGarros pic.twitter.com/Bu8a1FI4VI

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021