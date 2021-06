הרוכב עומר גולדשטיין יתחרה בטור דה פראנס: "הגשמתי חלום ילדות"

עומר גולדשטיין נבחר היום (רביעי) להיות הרוכב הישראלי השני בהיסטוריה שיתחרה בטור דה פראנס, בשורות קבוצת ישראל סטארט אפ ניישן. הצוות המקצועי של הקבוצה החליט להעניק לגולדשטיין מקום בהרכב, שבו יופיעו שמות גדולים כמו כריס פרום (מנצח הטור ארבע פעמים) ומייק וודס (המנהיג המוביל של הקבוצה לטור).

"הגשמתי חלום ילדות" אמר הרוכב בן ה-24 מהישוב גילון. "עוד כנער דמיינתי את עצמי רוכב בקדמת המרוץ בטור דה פראנס, בקטע הררי אגדי עם כל המוני האוהדים בצדי הדרך, בורח לכולם. לא מעניין אותי אם יתפסו אותי בסוף או לא, אבל אני בפרונט ונותן את הכול".

