"הייצוג והנראות חשובים": קארל נאסיב הוא שחקן הפוטבול הראשון בארה"ב שיוצא מהארון כהומו

קארל נאסיב, שחקן לאס וגאס ריידרס מה-NFL עשה הלילה (בין שני לשלישי) היסטוריה כשהפך לספורטאי הפעיל הראשון בליגת הפוטבול האמריקאית שיוצא מהארון כהומו.

בסרטון שהעלה אמר נאסיב: "רציתי להודיע שאני הומו. התכוונתי לעשות זאת במשך תקופה, וסוף-סוף אני מרגיש נוח מספיק כדי להוריד את זה מהלב. באמת שיש לי חיים נפלאים, משפחה מדהימה, חברים טובים ועבודה – כל מה שאדם יכול לבקש".

.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he's donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth.

The NFL family is proud of you, Carl. ❤️ pic.twitter.com/HXbcBuLg2X

— NFL (@NFL) June 21, 2021