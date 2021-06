ירידות שערים דרמטיות: כלכלת הקריפטו התכווצה במאות מיליוני דולרים

כלכלת הקריפטו ספגה אתמול (שלישי) מכה משמעותית עם ירידות חדות בשערי מטבעות רבים. שער הביטקוין נחתך ב-11% ונסחר בשווי של כ-29 אלף דולר, לעומת מעל 60 אלף דולר בשיא. איתריום איבד 14%, קרדנו נחתך ב-24%, דוג'קוין ירד ב-27%. גם ביננס-קוין וריפל איבדו רבע מערכם.

על פי האתר coinmarketcap, שווי כל כלכלת הקריפטו הצמצם במאות מיליוני דולרים ועומד כעת על 1.17 טריליון דולר. אם כי קשה לאמוד כמה כסף אמיתי אכן הושקע בה, והמספר הממשי נמוך בהרבה.

מטבעות הקריפטו שצמודים לדולר, ובראשם תת'ר ו-USDC, שמרו על ערכם ונסחרים קרוב לדולר אחד. נתון מפתיע לאור החשיפות על היעדר הגיבוי בדולרים אמיתיים ל-62 מיליארד מטבעות ת'תר שבמחזור ו-25 מיליארד מטבעות USDC.

הבעיה בתת'ר חמורה יותר, לאור חקירות משפטיות שכבר מצאו שמנפיקי המטבע שיקרו לגבי נושא הגיבוי. לפי הההצהרה האחרונה מטעם תת'ר, רק 2.9% מהמטבעות מגובים בדולרים בחשבונות בנק ושאר הכסף הושקע בשוק ההון, חלק גדול ממנו בכלכלת הקריפטו עצמה. למטבע זה יש חשיבות מפני שהוא מרכז חלק גדול מהמסחר בכלכלת הקריפטו, כ-84 מיליארד דולר ביממה האחרונה.

ממשלת סין החלה לאסור על כריית ביטקוין בתחומה, ולפי הערכות שונות כ-90% ממכונות הכריה של המטבע הושבתו.

Many Chinese miners are reposting this video, and some of them are crying. The 24-hour average hashrate has fallen below 110E. https://t.co/3B30CljIac pic.twitter.com/4DcrZ4jBK0

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 19, 2021