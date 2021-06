לפחות אשה אחת נהרגה בקריסת בניין בשכונה יהודית במיאמי

לפי דיווחים בתקשורת האמריקאית, אשה אחת נהרגה ולפחות תשעה לכודים בקריסת מגדל דירות במיאמי ביץ' שבארצות הברית. כוחות ההצלה הצליחו לחלץ מההריסות ילד בן עשר ועוד מספר דיירים, הסריקות נמשכות לאיתור וחילוץ לכודים נוספים.

So a building next to my hotel collapsed in Miami Beach during the middle of the night. pic.twitter.com/qLhlhRnP1X

— Jamal Akakpo ???????? (@AkakpoJamal) June 24, 2021