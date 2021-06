יורו 2020: דנמרק הביסה את ויילס ואיטליה ניצחה בהארכה, בדרך לרבע הגמר

דנמרק ואיטליה עלו הערב (שבת) לרבע גמר היורו. הסקנדינבים הביסו 0:4 את נבחרת ויילס והבטיחו את מקומם בשלב שמונה האחרונות באליפות אירופה, לראשונה מאז יורו 2004. איטליה נזקקה להארכה כדי לנצח 1:2 את אוסטריה.

הנבחרת הדנית פתחה את היורו עם הפסד לפינלנד במשחק בו כריסטיאן אריקסן התמוטט. קפטן ויילס, גארת' בייל, העניק בתחילת המשחק לקפטן דנמרק, סימון קר, חולצה של אריקסן חתומה על ידי כל שחקני ויילס.

Wales send their best wishes to Christian Eriksen ❤️ #EURO2020 pic.twitter.com/xWE6YsjO28

קספר דולברג, שפתח בהרכב במקומו של יוסוף פולסן הפצוע, כיכב עם צמד נהדר. הראשון בדקה ה-27 אחרי בישול של מיקל דמסגור ובדקה ה-48 הכפיל לאחר שניצל טעות איומה של וויליאמס.

יואקים מהלה כבש את השלישי בדקב ה-88 ומרטין בריית'ווייט חתם את תוצאה המשחק 4 דקות בתוספת הזמן. בשלב הבא תמתין דנמרק למנצחת בין הולנד לצ'כיה.

???????????????????????????????????????? Which Denmark players have impressed you most? #EURO2020 pic.twitter.com/dUkApgceHY

