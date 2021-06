שיא של 47 מעלות בקנדה: חיות הבר מצאו דרכים מקוריות לשרוד

גל החום הקיצוני בקנדה וצפון מערב ארה"ב שובר שיאים. אתמול נמדדו במחוז ליטון בקנדה 46.6 מעלות צלזיוס – הטמפרטורה הגבוהה במדינה מאז ראשית המדידות.

שני אנשים נמצאו מתים באגמים במדינת וושינגטון, שם המוני בני אדם בחרו להתרחץ כדי להתחמק מגל החום, לפי עיתון ה"סיאטל טיימס". בשבת, צרכה העיר סיאטל 191 מיליון גלוני מים, לעומת ממוצע של 141 מיליון גלונים בימים הקודמים לגל החום.

קנדה, כמו החוף הצפון-המערבי של ארצות הברית השכנה מדרום, פרסמה אזהרה מגל חום ברוב חופה המערבי. שירות מזג האוויר הלאומי שלה אמר כי כמה שיאי חום יומיים נשברו ברחבי קולומביה הבריטית. הקלה בעומס החום צפויה החל ממחר.

העיר פורטלנד במדינת אורגון הפכה זמנית כמעט למקום הכי גם בכדור הארץ, למעט מדבר סהרה, מדבר קליפורניה והמפרץ הפרסי, בה נמדדו 44.4 מעלות צלזיוס.

פארק חיות הבר במדינת וושינגטון הוציא מנות קרח לטובת קירור בעלי החיים כמו זוג רקונים:

גם הגרגרן (וולברין) נהנה להתחכך בקרח הקר, ואילו הדרבן (פורקיופיין) נהנה דווקא מהממטרה:

לייל ג'פרי מקנדה שיתף סרטון של דובים המתרחצים בבריכה הביתית שלו:

Mama bear and her two cubs coming over for a dip in the pool to cool down during the heat wave! @GlobalBC @DailyHiveVan #HeatDome pic.twitter.com/b0ITiCuueM

— ???????????????? ???????????????????????????? ✌️ (@MrKush604) June 27, 2021