יורו 2020: ספרד ניצחה את שוויץ ותפגוש בחצי הגמר את איטליה שהדיחה את בלגיה

ספרד ואיטליה הן העולות הראשונות לחצי גמר היורו. הספרדים ניצחו הערב (שישי) 1:3 בפנדלים את שוויץ המפתיעה של הטורניר, שהגיע לאחר 1:1 ב-120 דקות. איטליה המשיכה להראות שהיא מועמדת חזקה לזכייה כשהדיחה את ה"שדים האדומים" מבלגיה עם ניצחון 1:2 במשחק מלא בהזדמנויות. ספרד ואיטליה ייאבקו ביניהן ביום שלישי באצטדיון וומבלי על הזכות לעלות לגמר היורו.

ג'ורדי אלבה בעט בדקה ה-8 מחוץ לרחבה, הכדור פגע בדניס זקריה ונכנס לרשת. שער עצמי עשירי בטורניר. שוויץ לא ויתרה, בדקה ה-68, טעות קשה של פאו טורס ואמריק לאפורט גרמה לכך שרמו פרוילר מצא את עצמו פנוי. הקשר מסר לג'רדאן שאקירי, שהשווה את התוצאה.

בדקה ה-77 פרוילר השוויצרי הורחק אחרי עבירה קשה על ג'רארד מורנו. בתום 90 הדקות המשחק הלך להארכה. ספרד שלטה לחלוטין בחצי הראשון אבל לא הצליחה להכניע את השוער יאן זומר. אחרי 120 דקות המשחק עבר לבעיטות הכרעה.

ראשון בעוט היה סרחיו בוסקטס שבעט לקורה. שווייץ רשמה לא פחות שלוש החמצות מהנקודה הלבנה של: מנואל אקאנג'י, פביאן שאר ורובן וארגס. ג'רארד מורנו, דני אולמו ומיקל אוירסאבל כבשו וספרד עלתה לחצי הגמר.

המשחק המסקרן ביותר ברבע גמר היורו נערך באליאנץ ארנה שבמינכן. האיטלקים פתחו בנחישות. בדקה ה-31 מרקו וראטי ניצל חוסר ריכוז בהגנה הבלגית, השתלט נהדר על הכדור, העביר אותו לניקולו בארלה שבתום מבצע אישי נהדר ירה לפינה הרחוקה של טיבו קורטואה.

בדקה ה-44, אינסינייה התחיל במהלך קרוב לקו החצי, התקרב לרחבה וסובב כדור מדהים היישר לחיבוריו של קורטואה. 0:2 לאיטלקים. שתי דקות בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, ג'רמי דוקו נכנס לרחבה והוכש. רומלו לוקאקו ניגש לבעוט והכניע את דונארומה.

דה בריינה שלח כדור רוחב מדוד ללוקאקו בדקה ה-61, אבל החלוץ הנהדר החמיץ משני מטרים כשבעט חלש לתוך הרגל של ספינאצולה. בלגיה התקרבה לשוויון בדקה ה-84, ג'רמי דוקו עבר את כל ההגנה האיטלקית ושחרר בעיטה עוצמתית שחלפה מעט מעל שערו של דונארומה. בלגיה הייתה קרובה לשוויון אולם בתום 90+7 האיטלקים בחצי הגמר.

