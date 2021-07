אש פרצה במפרץ מקסיקו כתוצאה מדליפה בצינור גז תת ימי

שריפה פרצה אתמול (שישי) סמוך לשדה קידוח ימי של נפט וגז דרומית למפרץ מקסיקו. השריפה החלה כתוצאה מדליפת גז בצינור תת-ימי ובערה חמש וחצי שעות עד שהצליחו להפסיק את הזרמת הגז ולהתגבר על הבעירה.

השריפה הייתה סמוכה מאוד לאסדת קידוח נפט ששייכת לפרויקט "קו-מאלוב-זאפ", ונמצאת בבעלות חברת הנפט הלאומית של מקסיקו, פמקס (Pemex).

An underwater gas pipeline has caught fire in the Gulf of Mexico. It is connected to a platform operated by Mexican oil giant Pemex that was producing 726,000 barrels per day of oil equivalent at the moment of the incident. https://t.co/xLzQOkumWhpic.twitter.com/ieqCVhtD95

— Akshat Rathi (@AkshatRathi) July 2, 2021