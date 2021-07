יורו 2020: מייסון מאונט ודקלן רייס משחקים יחד מגיל 7 ומובילים את נבחרת אנגליה

הגעתה של נבחרת אנגליה לחצי גמר היורו מרגשת מאוד את "מולדת הכדורגל", אבל עבור שני שחקני הקישור, מייסון מאונט ודקלן רייס, היא מיוחד במינה. במשחק הפתיחה של הנבחרת האנגלית מול קרואטיה, עלו שני השחקנים בני ה-22 בהרכב נבחרת שלושת האריות למשחק הראשון של כל אחד מהם בטורניר גדול.

מאונט ודקלן נפגשו בצ'לסי. מאונט הצטרף למועדון בגיל שש, דקלן היה בן שבע כשהצטרף כעבור שנה. בראיון ל'גרדיאן' סיפר מאונט על המפגש ביניהם: "כשמישהו חדש מגיע, אתה רוצה לתת לו תחושה של ברוך הבא וזה מה שעשיתי איתו. החיבור בינינו היה מיידי". רייס הוסיף: "החיבור היה אוטומטי, היינו מגיעים 20 דקות לפני תחילת האימון ומתחילים להחליף מסירות רק בינינו". שני הילדים הפכו לבני בית אחד אצל השני והתאמנו לקראת היום בו יככבו במדי הקבוצה הבוגרת של צ'לסי.

Just a couple of kids with a dream!

Mason Mount and Declan Rice are starting together for England on the biggest of stages ????????????????????????????❤️ pic.twitter.com/hHA89VqbVM

