לא תרוץ בטוקיו: שקארי ריצ'רדסון נכשלה בבדיקת סמים ולא זומנה לסגל ארה"ב

שקארי ריצ'רדסון, אחת האצניות הטובות והמבטיחות ביותר בעולם והמועמדת לזהב אולימפי בריצת 100 מטר, לא תרוץ באולימפיאדת טוקיו. זאת לאחר שלא נכללה בסגל האמריקאי למשחקים שפורסם הלילה (בין שלישי לרביעי), בעקבות העונש שקיבלה על כך שנכשלה בבדיקת סמים.

בבדיקה שנערכה לספורטאית בסוף השבוע האחרון נמצא מריחואנה והיא הושעתה לחודש אחד, השעיה שמסתיימת יומיים לפני שתחרויות האתלטיקה באולימפיאדה נפתחות, ב-30 ביולי.

Sha’Carri Richardson will miss the Tokyo Olympics after not being selected for the 4×100 relay team pic.twitter.com/bOJlMEilJU

ריצ'רדסון (21), קבעה השנה את הזמן השני הכי מהיר בעולם, 10.72 שניות, והייתה אמורה להתמודד בטוקיו ראש בראש עם שלי-אן פרייז'ר-פרייס הג'מייקנית על תואר האישה המהירה בעולם.

בראיון שקיימה ברשת אן-בי-סי הודתה שעישנה, אך אמרה שעשתה זאת לאחר שכתב חשף בפניה שאימה הביולוגית הלכה לעולמה. "אני יודעת מה עשיתי, אני יודעת מה אני אמורה לעשות, ועדיין החלטתי לעשות את זה", היא סיפרה. "אני לא רוצה לתרץ תירוצים ולא מחפשת שום אמפתיה. אבל במצב שהייתי באותו רגע, לגלות משהו כזה, להתמודד עם היחסים שהיו לי עם אימא שלי, זה בהחלט היה נושא קשה עבורי".

ריצ'רדסון עדיין הייתה יכולה לקבל הזמנה לאולימפיאדה כדי לרוץ עם השליחות ב-4X100 מטר, כשלמעשה ארבע המהירות ביותר נשלחות ואיתן עוד שתי מחליפות, ללא קשר לתוצאות שהשיגו במבחנים.

בהתאחדות האתלטיקה האמריקאית החליטו לא להכליל כלל את ריצ'רדסון בסגל. בהודעה רשמית מטעם ההתאחדות האמריקאית, נאמר: "יש לנו סימפטיה גדולה לשקארי ומבינים את נסיבותיה המקלות. יחד עם זאת עלינו לשמור על הוגנות גם כלפי יתר הספורטאים שניסו להגשים את החלום האולימפי".

גם הקמפיין ברשת שקרא לבטל את ההשעיה או לפחות להחשיב את התוצאות שקבעה במבחנים האמריקאים תחת ההאשטג "תנו לה לרוץ", לא עבד. בעצומה שעלתה נגד ההשעיה שלה נאספו מעל 345 אלף חתימות ב-48 שעות.

האצנית קיבלה חיזוקים מכוכב ה-NFL פטריק מהומס, שאמר: "זו בושה, תנו לה לרוץ", שחקניות הכדורגל של הנבחרת האמריקאית אלכס מורגן, צייצה: "מרגישה נורא עבור שקארי. רק שתדעי שאנו איתך" ושחקן ה-NBA לשעבר דוויין ווייד צייץ: "בעולם בו אנשים עושים מיליונים על גבי מיליונים מגידול ומכירה של קנאביס זה קורה. אי פעם שמעתם על קנס?"

גם נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, התייחס לנושא לאחר שנשאל על ידי עיתונאי לפני יום העצמאות האמריקאי. "חוקים, הם חוקים, הם חוקים, וכולם יודעים מהם החוקים כשהם נכנסים פנימה לענף", אמר הנשיא. "האם החוקים צריכים להישאר כך זוהי שאלה אחרת. אבל חוקים הם חוקים, אני הייתי גאה מאוד בדרך שהיא הגיבה למה שקרה".

New: I asked @POTUS if he thought @itskerrii’s suspension was fair?

Biden said the “rules are the rules” but questioned if they should remain that way.

“I was really proud of the way she responded,” he adds. pic.twitter.com/3HNIzTbeCw

— Bo Erickson CBS (@BoKnowsNews) July 3, 2021