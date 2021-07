בתו של הזמר ברוס ספרינגסטין תייצג את ארה"ב באולימפיאדת טוקיו

ג'סיקה ספרינגסטין, בתם של אייקון הרוק, ברוס ספרינגסטין, והזמרת פטי סיאלפה, נבחרה לאחת מארבע הרוכבות בקבוצת הקפיצות האמריקאית שתתמודד באולימפיאדת טוקיו.

הרוכבת האמריקאית (29) תהיה חלק מהנבחרת שעשויה לזכות במדליה יוקרתית. ספרינגסטין והסוס שלה, דון חואן ואן דה דונקהובה, ייסעו לטוקיו לצד קנט פארינגטון, לאורה קראוט ומקליין וורד. ארה"ב זכתה במדליה בשש מתשע האולימפיאדות האחרונות.

Jessica Springsteen will compete in the Olympics and it looks like Bruce planned around it https://t.co/U45VJVT6VG pic.twitter.com/FdEF5PcM6x

— For The Win (@ForTheWin) July 6, 2021