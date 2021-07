דיווחים באיראן: מתקפת סייבר גרמה לשיבושים נרחבים במערך הרכבות

רשת השידור האיראנית IRIB דיווחה היום (שישי) על "כאוס חסר תקדים" בתחנות הרכבת ברחבי איראן שהביא לביטולים ולעיכובים של מאות קווים.

לפי הדיווח, ייתכן שהסיבה לכך נבעה ממתקפת סייבר על חברת הרכבות הממלכתית של איראן. מאוחר יותר מסרה IRIB כי דובר חברת הרכבות הממלכתית הכחיש שישנם עיכובים משמעותיים בלוחות הזמנים, אך אמר שטכנאים בודקים שיבושים במערכות.

Fars News reports that hundreds of trains in #Iran have suddenly been cancelled today, speculating about a cyber attack on railway computer systems. pic.twitter.com/6eSiWTpfgu

— Iran International English (@IranIntl_En) July 9, 2021