טניס: אשלי ברטי אלופת טורניר ווימבלדון לראשונה בקריירה

אשלי ברטי היא אלופת טורניר ווימבלדון לשנת 2021. הטניסאית האוסטרלית המדורגת ראשונה בעולם זכתה בתואר גראנד סלאם השני בקריירה, לאחר ניצחון היום (שבת) בגמר על קרולינה פלישקובה הצ'כית 1:2 (3:6,7:6,3:6).

ברטי (25) הייתה המועמדת הבכירה לזכייה לאורך הטורניר והרשימה עם יציבות וניצחונות לאורך הדרך, על אלופת הרולאן גארוס הטרייה, ברבורה קרייצ'יקוב הצ'כית ועל אנג'ליק קרבר הגרמניה בחצי הגמר.

האוסטרלית פתחה נחושה את המשחק וכבר במשחקון השני שברה את ההגשה של פלישקובה ועלתה ל-0:2 מהיר. ברטי המשיכה את השליטה במערכה הראשון עם שבירה נוספת ועלתה ל-0:4. פלישקובה עוד ניסתה לחזור למשחק עם שבירת הגשה משלה, אך ברטי סגרה את העניין עם ניצחון קל יחסית במערכה הראשונה 3:6.

המערכה השנייה הייתה הרבה יותר צמודה, עם ריבוי שבירות הגשה של שתי השחקניות. ברטי הצליחה לעלות ליתרון 1:3, אך הפעם פלישקובה חזרה במהרה למשחק והפכה את התוצאה ל-4:3 עם שבירה משלה. השתיים שברו עוד פעם אחת השנייה והגיעו לשובר שוויון. פלישקובה ניצחה את שובר השוויון וקבעה 1:1 במערכות.

ברטי התגברה על ההפסד עם פתיחה טובה, שבירה ויתרון 0:3. פלישקובה החלה לחזור עם שמירה על ההגשה 1:3. פלישקובה שוב נדרשה לרדוף אחרי ברטי שעלתה כבר ל-2:5. לבסוף, ברטי הצליחה לשמור על הגשות שלה וניצחה את המערכה האחרונה 3:6 וזכייה ראשונה בקריירה בטורניר ווימבלדון. עבור פלישקובה זהו הפסדה השני בגמר טורניר גרנד סלאם.

