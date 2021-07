ארגנטינה ניצחה את ברזיל וזכתה בקופה אמריקה, תואר ראשון למסי בנבחרת

נבחרת ארגנטינה זכתה הלילה (בין שבת לראשון) בקופה אמריקה, לאחר ניצחון 1:2 על ברזיל בגמר משער של אנחל די מריה (22). זהו התואר ה-15 של ארגנטינה בקופה אמריקה, שלא זכתה בו מאז 1993 והראשון מאז החל הכוכב הגדול, ליאו מסי, את דרכו במדים הלאומיים.

הארגנטיני בן ה-34, שיחק לראשונה במדים התכולים-לבנים ב-2007 כשהיה בן 20 ולא הצליח לזכות גם כאשר ארגנטינה אירחה את הטורניר ב-2011. לאחר מכן הגיעו הפסדים לצ'ילה בפנדלים בגמרים של 2015 ו-2016.

לשחקן הטורניר נבחר ליאו מסי (יחד עם ניימאר), לאור העובדה שגם קטף את תארי מלך השערים (4) ומלך הבישולים (5) לצד הזכייה בגביע. די מריה נבחר למצטיין הגמר, גם בזכות השער הנפלא שכבש. מסי ניגש לניימאר, דקות ספורות אחרי שמירר בבכי, חיבק אותו ארוכות ובירך אותו.

Nothing but respect between Messi and Neymar ????

They share a long hug after the Copa America Final pic.twitter.com/7dudMVsF5l

— FOX Soccer (@FOXSoccer) July 11, 2021