ממציא דוג'קוין: מטבעות קריפטו בנויים, כמעט בכוונה, כדי להעשיר את העשירים

המתכנת ג'קסון פאלמר יצר את מטבע הקריפטו דוג'קוין כבדיחה ביחד עם בילי מרקוס, ביומיים של עבודת תכנות בדצמבר 2013. כעת, כשהמטבע נסחר באופן ספקולטיבי, ושווי השוק שלו נמדד במיליארדים, חשף פאלמר את דעתו השלילית על כלכלת הקריפטו כולה.

"ניצול כלכלי ללא ספק התקיים לפני מטבעות הקריפטו, אבל מטבעות הקריפטו בנויים, כמעט בכוונה, כדי שלהבטיח שמשפך ההתעשרות יהיה יעיל יותר עבור אלו שבצמרת ובטוח פחות עבור מי שפגיע", כתב פאלמר בציוץ נדיר בו הוא חזר להתייחס לתחום אחרי שנים של שתיקה.

לפאלמר אין שליטה במטבע, וקוד התוכנה שפרסם הועתק ונמצא ברשת באופן חופשי. מדובר בפרוטוקול של רישום יתרות מטבע, שנסחרות באופן ספוקלטיבי באתרי מסחר שונים.

במהלך 2021 ערך המטבע זינק פי 200, לפני שאיבד עשרות אחוזים מערכו. ארנק בודד מחזיק ב-28% מכלל המטבעות מסוג זה, וחמשת הארנקים הגדולים מחזיקים יחד 40% מכלל הדוג'קוין בעולם.

שווי השוק התיאורטי של כל מטבעות הדוג'קוין עמד בחודש מאי השנה על 78 מיליארד דולר. אבל לא מדובר בסכום מעשי. מכירה בהיקף גדול של מטבעות מאותם חמשת מגה-ארנקים, צפויה למוטט את ערך המטבע בתהליך.

לפי פאלמר, המטבע הפך לסוג של תרמית שמובלת על ידי בעלי אינטרסים שמתנהגים באופן דומה לחברים בכת.

The cryptocurrency industry leverages a network of shady business connections, bought influencers and pay-for-play media outlets to perpetuate a cult-like “get rich quick” funnel designed to extract new money from the financially desperate and naive.

למרות שדוג'קוין לא גרם, עד היום, צריכת אנרגיה עצומה כמו ביטוקין ואת'ריום, פאלמר עדיין רואה בו חלק מכלכלה מסוכנת ומושחתת. ב-2015 הודיע שמסר את כל המטבעות שברשותו, ושהוא נסוג מכל מעורבות בתחום בשל העובדה כי "בזמן שאנשים רגילים נופלים קורבן לרמאי קריפטו, ובתי עסק לא מאמצים את הקריפטו כשיטת תשלום, קרנות השקעה המשיכו לשפוך הון עצום לחברות בתחום הקריפטו, עם אתרים מלאים במילים רבות רושם ללא מודל עסקי ברור"

ביום רביעי השבוע (רביעי), הוא חזר כדי להסביר שוב מדוע התרחק מכלכלת הקריפטו.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…

