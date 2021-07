מילווקי באקס סיימה בצורת של 50 שנה וזכתה באליפות ה-NBA

יאניס אנטטוקומפו סיים הלילה (רביעי) את אחד ממשחקי הגמר הגדולים של שחקן יחיד בתולדות ה-NBA, עם 50 נקודות ותואר אליפות שקבוצתו מילווקי באקס חיכתה 50 שנה לזכות בו שוב. אנטטוקומפו הוסיף לנקודות שלו גם 14 ריבאונדים וחמש חסימות בניצחון של הבאקס 98:105 על הפניקס סאנס. משחק שחתם את תוצאת סדרת הגמר על 2:4.

היה זה המשחק השלישי ברציפות אותו סיים אנטטוקומפו עם לפחות 40 נקודות ו-10 ריבאונדים. הפאוור פורוורד סיים את סדרת הגמר הראשונה שלו בליגה הטובה בעולם כשחקן דומיננטי עם הופעה שתתפוס את מקומה בין הגדולות בהיסטוריה.

The closing call as the @Bucks become 2020-21 NBA Champions, capturing their 1st title in 50 years! #ThatsGame pic.twitter.com/fzG2A1wc0m

— NBA (@NBA) July 21, 2021