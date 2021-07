"נוודא שהעשירים ביותר משלמים את חלקם": ביידן ממשיך במאמצים לגייס תמיכה בתכניתו הכלכלית

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ממשיך לדחוף את תכניתו הכלכלית: אחרי שהמפלגה הדמוקרטית אישרה תקציב מרחיב במיוחד החודש, המאמצים לגייס תמיכה לתכנית ההשקעות בהיקף של 1.2 טריליון דולר בקרב חלק מחברי הקונגרס הרפובליקנים נמשך.

"אנחנו בונים כלכלה שמיטיבה עם האנשים העובדים במדינה הזאת, ולא רק עם אלו שנמצאים למעלה", צייץ ביידן אתמול (חמישי). הוא ציין שמשמעות התכנית הכלכלית שלו היא "עוד עבודות, הורדת מסים וירידת מחירים שעליהן נשלם דרך יצירת מערכת מיסוי הוגנת יותר, כדי לוודא שהעשירים ביותר משלמים את חלקם".

We're building an economy that rewards the working people of this nation and not just those at the top.

My Build Back Better Agenda means more jobs, tax cuts, and lower costs – paid for by making the tax code more fair and making sure the wealthiest pay their fair share.

