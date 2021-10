החתמת ענק בכדורגל הנשים: נועה סלימהוג'יץ מצטרפת למילאן האיטלקית

מעבר חסר תקדים בכדורגל הנשים הישראלי. קבוצה הנשים של מועדון הפאר האיטלקי מילאן הודיעה היום (רביעי) על החתמתה של נועה סלימהוג'יץ, שחקנית נבחרת ישראל בכדורגל. היא צפויה להשתלב בסגל הבוגר של הקבוצה, שנמצאת במקום השלישי בסרייה א' אחרי שישה משחקים.

"אין מאושרת ממני", אמרה סלימהוג'יץ לאחר החתימה. "מבחינתי המעבר לקבוצה בסדר גודל כזה באירופה הוא הגשמת חלום, משהו שחלמתי ועבדתי עליו קשה מאז שהייתי ילדה. עכשיו הגיע הזמן לעבוד קשה, להתקדם, ללמוד דברים חדשים ולהוכיח את עצמי כל יום מחדש".

A new addition to the Rossonere family: welcome, Noa Selimhodzic ????⚫????

Accogliamo una nuova rossonera: benvenuta Noa Selimhodzic ????⚫???? #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/6HsHUnNbHR

— AC Milan (@acmilan) October 27, 2021