טוקיו יום 5: סימון ביילס אינה יכולה עוד

אולם ההתעמלות סער בצהריים, כשסימון ביילס, אולי השם הכי מסקרן במשחקי טוקיו, פרשה מהתחרות הקבוצתית. בהתחלה אמרו "פציעה"; בהמשך הודה מאמנה כי "ביילס פרשה בגלל סיבה מנטלית, ולא בגלל פציעה"; ואחר כך היא עצמה אמרה: "אני מתמודדת עם כמה דברים אישיים. זה יסתדר בימים הקרובים ואני אחזור להתחרות. אני חושבת שהבריאות המנטאלית יותר רלוונטית בספורט כרגע. אחרי ההופעה שלי החלטתי שאני לא רוצה להמשיך… זאת הייתה פציעה לגאווה שלי. אני צריכה להתמקד בבריאות המנטלית שלי, לשמור על בריאות הגוף ועל בריאות הנפש. לא פשוט לצאת ולעשות מה שהעולם רוצה שתעשי".

ביילס הוחלפה בג'ורדן צ'יילס והנבחרת האמריקאית זכתה רק במדליית הכסף. עם הזהב חגגו הרוסיות.

הג'ודוקא הישראלי, אלוף העולם מ-2019, שהגיע לטוקיו מדורג שני בעולם (במשקל עד 81 ק"ג), הודח לאחר שהפסיד בשמינית הגמר, בקרב עיקש שהסתיים בניקוד הזהב. "לא רציתי לסיים ככה את היום", אמר התקווה הישראלית למדליה, "אבל נתתי את כל כולי. אין ספק שהיו ממני המון ציפיות כמדורג שני בעולם, ובעיקר ציפיתי מעצמי כמובן. אבל הכי חשוב להרים את הראש, לזכור מי אתה ולהמשיך קדימה. זה חלק מהדברים שספורטאי תחרותי צריך להתמודד איתם".

קשה לא להתרגש מסעיד מולאי, הג'ודוקא שגלה מאיראן, לאחר שלא הורשה להתמודד מול שגיא מוקי. לטוקיו הוא הגיע כחבר נבחרת מונגוליה, והיום זכה במדליית הכסף (במשקל עד 81 ק"ג). צחוק הגורל: בחצי הגמר הוא פגש את האוסטרי, שמיל בורחאשווילי, שהדיח את מוקי. בגמר הפסיד לנגאסה היפני. "אני שמח ומודה לכל הישראלים שתמכו בדרך שלי", אמר בסיום, "אני מצטער ששגיא מוקי לא הצליח היום, אשמח להיפגש איתו בעתיד. אני מקווה לחזור להתחרות בישראל גם בשנה הבאה".

זירה חמה: באחד מקרבות האגרוף נשך יונס באלא ממרוקו את אוזנו של דייויד ניקה מניו זילנד. (זה מייק טייסון התחיל).

Tokyo Olympics: David Nyika through to quarterfinals after attempted bite from Morocco’s Youness Baalla https://t.co/V8ERiNaKbq pic.twitter.com/lWoqZXS6ib

— Stuff (@NZStuff) July 27, 2021