טוקיו יום 6: האשימוטו משאיר את הזהב ביפן

דייקי האשימוטו (19) זכה בגמר הקרב-רב בהתעמלות מכשירים, אחרי סיום דרמטי ותחרות שהוכרעה ממש בתרגיל האחרון. עבור היפני הצעיר מדובר באולימפיאדה הראשונה, והזכייה הזאת מכתירה אותו כבר כיורש של קוהיי אוצ'ימורה האגדי. התחרות הייתה צמודה לכל אורכה, כאשר האשימוטו, רוטנג סיו מסין וניקיטה נגורני מרוסיה התחרו על שלושת המדליות. רוטנג כבר נראה בדרך למדליית הזהב, אבל בסיום תרגיל נהדר במתח, בו זכה לניקוד של 14.933 נקודות, סיים היפני במקום הראשון והמרגש עבור המדינה המארחת.

איתי שני, הדהים הבוקר כשהעפיל לשמינית הגמר בטוקיו. שני, בהופעה ראשונה של ישראל בענף, השיג ניצחון דרמטי 5:6 על טארונדיפ ראי ההודי בשלב 32 הגדולים. אחרי שוויון 5:5 בתום חמש מערכות, שני הקשתים עלו לשוט-אוף, כאשר כל אחד יורה חץ והניקוד הגבוה מנצח. ההודי השיג 9 נקודות אך שני התעלה, פגע בדיוק באמצע והעפיל לשלב שמינית הגמר. הוא ימשיך את דרכו בתחרות בשבת לפנות בוקר.

17 דקות ארך הקרב בין צ'יזורו אראי היפנית למדינה טאימסובה המייצגת את הוועד האולימפי הרוסי, בחצי הגמר בג'ודו (עד 70 ק"ג). 12 דקות בתוך ניקוד הזהב הרוסייה התעלפה במהלך חניקה של היפנית. השופט שם לב מהר למה שקרה, עצר את הקרב ונתן את הניצחון לאראי, שהעפילה לגמר. בסופו של דבר הסוף היה מתוק עבור שתי הספורטאיות, שעמדו על הפודיום יחד. אראי ניצחה בגמר את מיכאלה פולרס האוסטרית, וטאימזובה גברה על ברברה מאטיץ' הקרואטית כדי לזכות בארד.

שי זיונג הסיני זכה במדליית הזהב בהרמת משקולות בקטגורית המשקל עד 73 ק"ג. הסיני שבר את שיא העולם שלו עצמו כשהניף 166 ק"ג ודחק 198 ק"ג. התוצאה הסופית שלו עמדה על 364 נקודות.

Weightlifting-China's Shi breaks world record to win gold in 73kg category https://t.co/fGyesInZ11 pic.twitter.com/YwOwOI2aU4

רוכבת האופניים ההולנדית (38) התרסקה על הכביש באולימפיאדת ריו 2016, רגע לפני הזכייה בזהב וסבלה משלושה שברים בעמוד השדרה. הבוקר היא סיימה ראשונה במרוץ הכביש נגד הזמן וסוף סוף ענדה על צווארה את המדליה. לוואן פלוטן כבר הייתה מדליית כסף ממרוץ הכביש ל-137 ק"מ, אותו מרוץ בו עומר שפירא הישראלית הייתה מרחק נגיעה מפודיום.

נבחרת הכוכבים האמריקאית הגיעה אחרי ההפסד המאכזב במשחק הראשון לצרפת. האמריקאים התעשתו וחזרו להיות הנבחרת הדורסנית מטורנירים קודמים עם 66:120 על הנבחרת האיראנית. דמיאן לילארד בלט עם 21 נקודות, כולן מחוץ לקשת.

נבחרת הנשים של ארה"ב בכדורסל 3 על 3 ניצחה את נבחרת רוסיה בתוצאה 15:18 וזכתה בתואר הראשון של הענף במשחקים האולימפיים. במדי הנבחרת משחקת הגארדית, ג'קי יאנג (23) שכיכבה השנה במדי א.ס. רמת השרון ומשחקת כיום במדי לאס וגאס איסס מליגת ה-WNBA.

Hang it in the Louvre ????#Tokyo2020 #3×3 pic.twitter.com/xZokLgIahm

