פיטר פלצ'יק הפסיד ברבע הגמר ויתמודד בבית הניחומים

פיטר פלצ'יק הפסיד (חמישי) ברבע הגמר בג'ודו לארון וולף היפני ונשר לבית הניחומים, שם ינסה להתמודד על מדליית הארד. הג'ודוקא הישראלי (עד 100 ק"ג), שנחשב לאחד המועמדים למדליה, ניצח בשמינית הגמר את אוטגונבטאר לחאגוואסורן ממונגוליה.

ענבר לניר (עד 78 ק"ג) הפסידה בשמינית הגמר מיירה אגייאר הברזילאית. הישראלית השיגה ניצחון מרשים בקרב הראשון, אחרי 18 שניות.

קטי ספיצ'קוב מדורגת שישית בתום השיוט ה-12 ב-RS:X, לאחר יום יום אדיר בו סיימה במקומות 1, 4 ו-1. הישראלית תשתתף בשיוט המדליות, אך יצאה מהמירוץ למדליה כיוון שהפער בינה לבין המקום השלישי עומד על 29 נקודות.

נבחרת הבייסבול תעלה למשחק הבכורה מול קוריאה הדרומית (13:00).