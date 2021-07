טוקיו יום 7: נבחרת השליחים המעורבת של ישראל עולה לגמר

נבחרת השליחים המעורבת (גברים נשים) של ישראל, ב- 100X4, העפילה לגמר האולימפי וגם קבעה שיא ישראלי חדש. מקצה השחייה המעורב נערך בפעם הראשונה במשחקים האולימפיים, והרביעייה – אנסטסיה גורבנקו, אנדי מורז, איתי גולדפדן וגל כהן גרומי – שסיימה חמישית במקצה המוקדם, היא השנייה בהיסטורית השליחים הישראלית שעולה לגמר אולימפי. משחה הגמר ייערך בשבת.

אביב ברזלי (19), פעם ראשונה באולימפיאדה, עלתה לחצי הגמר ב-200 מטרים גב לאחר שסיימה את המוקדמות במקום ה-15. ברזלי, שלא הצליחה לקבוע את הקריטריון לטוקיו, צורפה למשלחת רק אחרי זימון של התאחדות השחייה העולמית. "זו הייתה קפיצה ראשונה שלי למים", אמרה, "חיכיתי לזה כל השבוע. המטרה שלי לנסות להתברג כמה שיותר גבוה".

השחיין האמריקאי, קיילב דרסל, שנחשב כיום לשחיין הטוב בעולם, קבע שיא אולימפי במשחה היוקרתי ל-100 מטר חופשי. האמריקאי עם כתף הקעקועים הקדים את קייל צ'למרס האוסטרלי בשנייה האחרונה. השיא שקבע (47.02 שניות) הוא שיפור של שלוש מאיות לשיא של איימון סאליבן מבייג'ינג 2008, והזהב השני של דרסל בבריכה בטוקיו.

פיטר פלצי'ק, אחת התקוות האחרונות של משלחת הג'ודו הישראלית למדליה, הפסיד ברבע הגמר לארון וולף היפני והודח בבית הניחומים מול לשאדי אלנחאס הקנדי. "אני לא יודע איך לבטא את עצמי עכשיו", אמר בסיום. "נתתי את הלב והנשמה, בגלל זה כל כך כואב לי, רציתי לשמח את כולם. אבל אאסוף את עצמי ואמשיך קדימה בכל הכוח".

אלסנדרה פרילי זכתה במדליית הארד בירי בצלחות חרס, והביאה מדליה אולימפית ראשונה לסן מרינו, המדינה הקטנה ביותר (34,000 תושבים) שזוכה במדליה אולימפית. קטנה אבל נחושה. סן מרינו שולחת נציגים לאולימפיאדה מאז רומא 1960.

הטניסאי הברזילאי מרסלו מלו כועס על נובאק ג'וקוביץ': "הוא חבט הנחתה היישר על הגב שלי בצורה לא נחוצה", אמר מלו, אחרי משחק הזוגות המעורבים, שבו ניצח הזוג הסרבי. מלו טען שהמדורג ראשון בעולם חבט כדור גם לעבר יו"ר הוועד האולימפי הברזילאי. "התרשמתי בצורה מאוד שלילית מג'וקוביץ'", הוסיף, "אני בחיים לא הייתי עושה את זה".

