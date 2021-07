ויסמן הייתה קרובה לחצי הגמר בריצת 100 מטר, ששון הפסיד לטדי רינר והודח

אורי ששון (מעל 100 ק"ג) סיים הבוקר (שישי) את דרכו באולימפיאדת טוקיו כבר בקרב הראשון שלו. ששון קיבל את היריב הכי קשה שאפשר, האלוף האולימפי טדי רינר, שניצח אותו. רז הרשקו (מעל 78 ק"ג) פתחה ברגל ימין לאחר שניצחה באיפון את טהאני אלקחאטני מערב הסעודית. למרות השמועות על החרמה, הסעודית עלתה לקרב ולחצה את ידה של הישראלית. בשמינית הגמר הפסידה לאלופת העולם, סונה מיפן, והודחה.

דיאנה ויסמן זינקה לסיבוב מוקדמות ה-100 מטרים וסיימה במקום ה-4 במקצה שלה, עם תוצאה של 11.27, שכמעט והספיק לעלייה אדירה לחצי הגמר.

אביב ברזלי סיימה במקום ה-16 בחצי גמר ה-200 מטר גב. השחיינית הישראלית רשמה 2:12.93 דקות ודורגה 15 בחצי הגמר, באולימפיאדה הראשונה שלה בקריירה.

הסיקור החי פתוח עדכון אוטומטי: ‏דיאנה ויסמן: "רציתי לייצג את המדינה בכבוד אחרי 50 שנה שלא הייתה לנו נציגה בספרינט" האצנית הישראלית אמרה לאחר הופעתה המשכנעת במוקדמות ה-100 מטר: "אני מרוצה מהריצה שלי, נתתי הופעה מכובדת ורציתי לייצג את ישראל בכבוד אחרי 50 שנה שלא הייתה לנו נציגה בספרינט. אבל אני גם יודעת שיכולתי לעלות לחצי הגמר, אם הייתי נופלת על מקצה אחר אז אולי זה היה קורה, כי היו רצות שעלו עם זמנים פחות טובים משלי". שייט: ברעם וטיבי במקום ה-8 הכללי ב-470 הצמד הישראלי סיימו את שיוטים 5 ו-6 במקום ה-11. הפער מהמדליה הוא 24 נקודות. שי קקון סיימה במקום ה-30 בלייזר רדיאל. שייט: ברעם וטיבי במקום ה-8 הכללי בדגם ה-470 אורן סמדג׳ה לאחר ההפסד של ששון: "הראה את הרוח האמיתית ואת הלב הגדול שלו" מאמן נבחרת הגברים בג'ודו: "אני גאה באורי על קרב ללא פשרות ועל לחימה ענקית עד השנייה האחרונה. אורי הראה שוב את הרוח האמיתית ואת הלב הגדול שלו. שנייה לפני הקרב אמרתי לו כמה שאני גאה בו". ג'ודו: אלוף העולם טדי רינר הפסיד במפתיע ברבע הגמר ולא יזכה בזהב הצרפתי הפסיד לאחר הקרב מול אורי ששון לטמרלן בשאייב, שמייצג את הוועד האולימפי הרוסי. האלוף האולימפי בשני המשחקים האחרונים איבד את התואר בו החזיק, אך עדיין יוכל לזכות במדליית הארד. אתלטיקה: דיאנה ויסמן סיימה רביעית במקצה מוקדמות ריצת ה-100 האצנית הישראלית חצתה את הקו עם זמן טוב של 11.27 שניות, שכמעט והספיקה לעלייה אדירה לחצי הגמר. ג'ודו: רז הרשקו הפסידה בשמינית הגמר והודחה הרשקו הפסידה באיפון לסונה, אלופת העולם מיפן. שחייה: אביב ברזלי סיימה במקום ה-15 בחצי גמר 200 מטר גב השחיינית הישראלית רשמה 2:12.93 דקות ודורגה 15 בחצי הגמר, באולימפיאדה הראשונה שלה בקריירה. ג'ודו: רז הרשקו ניצחה את אלקחטאני הסעודית הרשקו (מעל 78 ק"ג) ניצחה באיפון את היריבה מערב הסעודית, שעלתה לבסוף לקרב ואף לחצה את ידה בסיום. בקרב הבא מצפה לה יריבה קשה בדמות אלופת העולם היפנית, אקירה סונה. ג'ודו: טדי רינר הדיח את אורי ששון בסיבוב השני בטוקיו ששון, מדליסט הארד מריו, נראה טוב לאורך כל הקרב וכמעט הפיל פעמיים את הג'ודוקא המפורסם בעולם, אך ברגע אחד של חוסר ערנות הצליח הצרפתי להשיג ווזארי על יריבו הישראלי באמצע הקרב ומשך את הניקוד עד לסיום. שחייה: טטיאנה שקונמייקר קבעה שיא עולם ב-200 מטר חזה הדרום אפריקאית קבעה 2:18.95 דקות והפכה לראשונה בהיסטוריה לרדת מ-2:19.00. Your face when you realise you just set a new world record time 🥲 pic.twitter.com/vN7LnqJxyV — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 30, 2021

שייט: שי קקון, תתחרה בשיוטים 10-9 בדגם לייזר רדיאל החל מ-6:05. שחר טיבי ונויה ברעם, יתחרו בשיוטים 6-5 במפרשיות 470, החל מ-6:15.