המכלית מול עומאן הותקפה במל"ט, דיווח באיראן: נקמה על תקיפה ישראלית בסוריה

מכלית הנפט מרסיר סטריט (Merceer Street) של חברת "זודיאק מאריטיים", שבניהול איש העסקים הישראלי אייל עופר, הותקפה אמש (חמישי) בים הערבי מול חופי עומאן. שני אנשי צוות נהרגו בתקיפה, אזרח רומני ובריטי.

המכלית הותקפה על ידי מל"ט מתאבד, מה שמגביר את הסבירות לכך שמדובר במתקפה צבאית. על פי דיווח באיראן, מדובר בתגובה איראנית למתקפות ישראל בסוריה.

החברה הודיעה כי מדובר במכלית בבעלות יפנית אשר מנוהלת ע"י החברה שבבעלות עופר, והחשד שצוין כגורם לתקיפה הוא למתקפת פיראטים. לפי כלי תקשורת ערביים המכלית הותקפה ע"י גורם צבאי ולא ע"י פיראטים.

התקיפה התרחשה במהלך הפלגה ללא מטען מטנזניה לאיחוד האמירויות. החברה פתחה חשבון טוויטר לפני כחודש ובו 3 דיווחים על התקרית, כולם מהיום.

Our statement on the situation involving the M/T Mercer Street: pic.twitter.com/V7L4fBmnEQ

— Zodiac Maritime (@Zodiac_Maritime) July 30, 2021