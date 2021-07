נבחרת הג'ודו ניצחה את ברזיל 2:4 ותתמודד על מדליית הארד

נבחרת הג'ודו של ישראל פתחה הבוקר (שבת) את התחרות הקבוצתית מול איטליה החזקה והדהימה עם ניצחון 3:4. לאחר מכן ספגה הפסד דרמטי 4:3 מול צרפת, לאחר שהוליכה 1:3. הנבחרת תתמודד בבית הניחומים מול ברזיל והמנצחת תתמודד בקרב על הארד. בתחרות הקבוצתית, ההתמודדות היא בין נבחרות (שתי נשים ושני גברים בכל נבחרת) והמנצחת היא הראשונה שמגיעה לארבעה ניצחונות.

נבחרת השליחים המעורבת סיימה במקום השמיני בגמר 4X100, בזמן של 3:44.78 דקות. הקשת, איתי שני, הפסיד בשמינית הגמר ו סיים את דרכו באולימפיאדת טוקיו, אחרי הפסד דרמטי בשוט-אוף לצ'י-צ'ון טאנג מטאיוון בשמינית הגמר. קטי ספיצ'קוב תתמודד בשיוט המדליות RS:X החל מ-8:33 ויואב כהן בשיוט המדליות החל מ-9:33.