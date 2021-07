איליין תומפסון זכתה בזהב ושברה את השיא האולימפי בריצת 100 מטר

האצנית, איליין תומפסון מג'מייקה זכתה היום (שבת) במדליית הזהב בריצת ה-100 מטר נשים. תומפסון ניצחה את הגמר עם שיא אולימפי חדש של 10.61 שניות, התוצאה השנייה בטיבה בהיסטוריה. בגמר היא השלימה פודיום כלל ג'מייקני עם שלי אן פרייזר-פרייס שסיימה שניה ושריקה ג'קסון.

A CLEAN SWEEP FOR JAMAICA IN THE WOMEN’S 100M ????????

תומפסון (29) שברה במאית השנייה את השיא האולימפי המיתולוגי של שיאנית העולם האמריקאית פלורנס גריפית' ג'וינר מאולימפיאדת סיאול 1988. שיא אולימפי שהחזיק מעמד 33 שנה ואף ספורטאית לא הצליחה להתקרב אליו.

השיא העולמי של גריפית' ג'וינר 10.49 שניות שנקבע באינדיאנפוליס, ארה"ב ב-1988 עדיין נראה בלתי ניתן לשבירה. השיאים של פלורנס גריפית' ג'וינר ב-100 ו-200 מטר נחשבים מפוקפקים עם חשדות גבוהות שנעשו תחת ענן הסימום באתלטיקה של שנות ה-80.

A Flo Jo record that had stood since the 1988 Olympics has fallen. Let that sink in.

