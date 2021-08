סימון ביילס הודיעה שלא תשתתף גם בגמר תרגיל הקרקע

אמה מקיאון מאוסטרליה השוותה הבוקר (ראשון) את השיא אולימפי לנשים עם 7 מדליות באולימפיאדה אחת, 4 זהב ו-3 ארד. השיא נקבע ע"י מריה גורוחובסקאיה, המתעמלת מברית המועצות בהלסינקי 1952. מקיאון ניצחה בגמר ה-50 מטרים חופשי עם שיא אולימפי חדש, 23.81 שניות. לאחר מכן היא זכתה בזהב נוסף עם נבחרת אוסטרליה במשחה השליחות 100X4 מעורב, עם שיא אולימפי נוסף של 3:51.60 דקות.

Introducing our most successful Olympian of all time – congratulations @emma_mckeon, you're in a class of your own. 👏

Emma at just 27 has an incredible 11 Olympic medals from two Games

