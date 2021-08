נבחרת הבייסבול הפסידה 11:1 לקוריאה הדרומית ולא תהיה בחצי הגמר

נבחרת הבייסבול הפסידה הבוקר (שני) לקוריאה הדרומית 11:1 במשחק חד-צדדי. ישראל הגיעה למשחק אחרי הניצחון המשכנע 5:12 על מקסיקו. הנבחרת תתמודד מחר במשחק הדחה מול הרפובליקה הדומיניקית.

שחר טיבי ונויה ברעם, יתחרו בשיוטים 10-9 בדגם מפרשיות 470. עדן בלכר ושלי בובריצקי, מוקדמות תרגיל דואט חופשי השחייה אמנותית (החל מ-13:30) סלאמוויט באיולין-טפרי, תתחרה בגמר ריצת 5,000 מטרים (החל מ-15:40).