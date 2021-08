היא חוזרת: סימון ביילס הודיעה שתשתתף בגמר תרגיל הקורה

איגוד ההתעמלות האמריקאי אישר היום (שני) שהמתעמלת האמריקאית, סימון ביילס, תתחרה מחר בגמר תרגיל הקורה בטוקיו. ביילס תחזור להתחרות בפעם הראשונה מאז שפרשה במהלך תחרות הקרב-רב הקבוצתית ביום שישי האחרון. ההחלטה של ביילס מגיעה לאחר מספר ימים בהם בחרה לא להתחרות ופרשה מארבע גמרים אישיים. בתרגיל הקורה יש לביילס מדליית ארד מאולימפיאדת ריו 2016.

ביילס (24) הגיעה לטוקיו, כאחת הספורטאיות הגדולות במשחקים. הצפייה של כל העולם הייתה לראות אותה קוטפת מדליות בזו אחר זו עם תרגילים מרהיבים. הלחץ האדיר החל להשפיע עליה כבר ביום הראשון של התחרויות, עם 3 טעויות בלתי צפויות במוקדמות הקרב-רב.

We are so excited to confirm that you will see two U.S. athletes in the balance beam final tomorrow – Suni Lee AND Simone Biles!! Can’t wait to watch you both!

— USA Gymnastics (@USAGym) August 2, 2021