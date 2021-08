לא רע בשביל "קשיש" בן 41

נבחרת ארגנטינה בכדורסל הובסה במשחק הראשון שלה במשחקים האולימפיים בטוקיו, ב-18 נקודות הפרש, על ידי סלובניה של לוקה דונצ'יץ'. דונצ'יץ' נראה ממש טוב, הארגנטינאים ממש רע. השחקנים היו עצבניים על השופטים, על חבריהם לקבוצה ועל עצמם. במסיבת העיתונאים אחרי ההפסד שאלה העיתונאית הארגנטינאית, סופיה מרטינז, שאלה לגיטימית, וקיבלה תגובה כועסת מלואיס סקולה, הקפטן.

"תסלחי לי שפרקתי את התסכול שלי עלייך", כתב לה סקולה בהודעה פרטית מאוחר יותר באותו ערב. "שאלת את השאלות שגם אני הייתי שואל. אני מתוסכל עבורי ועבור הנבחרת. תסלחי לי אם גרמתי לך להרגיש רע. אנחנו עשינו אתמול הכול רע, כולל הראיונות בסיום המשחק". מרטינז השיבה לו: "אני מודה לך על ההודעה. יש לזה ערך עצום. זה היה שיעור חשוב בשבילי".

במשחק השני שלה, יומיים אחר כך, ה"אלביסלסטה" שוב הפסידה, הפעם לספרד (91:81). הלחץ על הארגנטינאים ועל סקולה גבר, אבל הקפטן התכונן לרגעים האלה. המטרה שלו בשנה האחרונה הייתה לשמור על כושר ולהכין את עצמו לטוקיו – הוא חתם בווארזה האיטלקית, ועל הדרך סיים את העונה כסגן שני למלך הסלים בליגה, עם ממוצע של 17.8 נקודות למשחק.

למשחק השלישי, נגד יפן, עלו ארגנטינה וסקולה בידיעה שלא מספיק לנצח, צריך לנצח בהפרש שיספיק לעלות לרבע הגמר מהמקום השלישי בבית. ארגנטינה ניצחה ב-20 נקודות הפרש. המצטיין על המגרש היה לואיס סקולה, עם 23 נקודות ו-10 ריבאונדים. לא רע עבור "קשיש" בן 41.

***

כשלואיס סקולה נחת בטוקיו הוא הצטלם, כשברקע הסמל האולימפי, וכתב: "חסר עוד קצת…". כאילו שזאת הפעם הראשונה של הילד בקרנבל האולימפי. למעשה, זו הפעם החמישית שלו ברציפות. את הפעם הראשונה הוא ואף ארגנטינאי לא ישכחו.

בחצי גמר האולימפיאדה באתונה 2004, הארגנטינאים ניצחו את נבחרת החלומות של ארה"ב, שהורכבה משחקנים כמו לברון ג'יימס, אלן אייברסון, טים דאנקן ודווין וויד. בצד הארגנטינאי הייתה נבחרת מלוכדת, שהתאפיינה ברוח לחימה ומשחק קבוצתי מפרגן. רק שחקן אחד בסגל שיחק באותה תקופה בליגה הטובה בעולם, מאנו ג'ינובילי, שהוביל את הנבחרת עם 19.3 נקודות בממוצע למשחק.

שלושה ימים אחר כך, הנבחרת של ג'ינובילי וסקולה ניצחה בגמר את איטליה, וזכתה במדליית זהב אולימפית היסטורית. המצטיין במשחק היה לואיס סקולה, עם 25 נקודות ו-11 ריבאונדים. תזכורת: זה היה לפני 17 שנים וסקולה היה בן 24. ארבע שנים אחר כך בבייג'ינג 2008 אותה נבחרת זכתה במדליית הארד.

"דור הזהב" החזיק מעמד עשור, ואת אליפות העולם בכדורסל ב- 2014 הארגנטינאים סיימו במקום ה-11 המאכזב. העידן המופלא הגיע לסיומו. הכוכבים הגדולים: ג'ינובילי ונוצ'יוני עזבו, ובנבחרת נשאר רק שריד אחד מ"דור הזהב" – לואיס סקולה.

***

במשך קריירה שנמשכת כבר 23 שנים, סקולה שיחק ב-12 קבוצות שונות, וקשה לומר שהוא מזוהה עם קבוצה אחת מסוימת. למעשה הוא מזוהה רק עם קבוצה אחת – נבחרת ארגנטינה. הוא משחק בנבחרת מאז 1999. הוא הקפטן שלה מ-2006. הוא מלך הסלים ושיאן ההופעות בנבחרת, והוא בעיקר סמל ומופת לנחישות ועקביות.

גם הדור החדש של הנבחרת חווה הצלחות. את אליפות העולם האחרונה, שנערכה בסין ב-2019, ארגנטינה סיימה עם מדלית הכסף אחרי הפסד לארה"ב בגמר. גם הנבחרת הנוכחית מאופיינת ברוח הלחימה של "דור הזהב". "אני מוצא הרבה דמיון בין הנבחרת הנוכחית לנבחרת של דור הזהב", אמר סקולה בראיון לאתר הרשמי של המשחקים האולימפיים.

מחר (שלישי, 15:00) יגיעו סקולה וארגנטינה לרבע הגמר נגד אוסטרליה בעמדת האנדרדוג המוכרת להם. אם הם במקרה ינצחו, הם יכולים לפגוש בחצי הגמר את ארה"ב, ולשחזר את המשחק של 2004.

***

במרכז השדרה המרכזית והרחבה "תשעה ביולי" בבואנוס איירס, ניצב אובליסק – עמוד בצורת פירמידה תלולה, שהוקם כנקודת ציון למקום שבו הונף דגל ארגנטינה לפני יותר מ-200 שנים. לפי דעתי, כשלואיס סקולה יפרוש יום אחד, צריך יהיה לתלות את הגופיה שלו בשיא הגובה של האובליסק, 67 מטר מעל פני הקרקע. לא שאני רומז משהו. כולה בן 41. ובעוד 3 שנים יש אולימפיאדה בפריז.

