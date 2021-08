"הכי קרוב למושלם": קרסטן וורהולם מנורבגיה שבר את שיא העולם ב-400 מטר משוכות

אחד השיאים המרשימים של אולימפיאדת טוקיו נקבע הבוקר (שלישי). הרץ הנורבגי האדיר, קרסטן וורהולם, שבר פעם נוספת את שיא העולם שלו ב-400 מטר משוכות כשעצר את השעון על 45.94 שניות. ריי בנג'מין האמריקאי שסיים שני קבע אף הוא תוצאה מהירה בהרבה משיא העולם הקודם 46.17 שניות. אליסון דוס סנטוס סיים שלישי עם 46.72 שניות.

Karsten getting asked whose world record he just beat.

"Well, of course I know him. He's me."

(Not an actual quote FYI ????) pic.twitter.com/NwlJFVnLAR

