הישג שיא לשחייה הישראלית: מתן רודיטי סיים רביעי במשחה ל-10 ק"מ

השחיין במים פתוחים הרשים הלילה כאשר סיים במקום הרביעי במשחה ל-10 ק"מ במים פתוחים. רודיטי נצמד ממש עד לסיום לדבוקה המובילה וכמעט עלה על הפודיום. הוא סיים המשחה בזמן של 1:49:24.9 שעות. "בשביל מדליה חסרה עוד עבודה קשה. יש אולימפיאדה עוד שלוש שנים, ואני שואף להשתפר ולהגיע למקומות האלה", אמר רודיטי בסיום.

רודיטי (22) הוא הישראלי הראשון שמשתתף במשחה למים פתוחים במשחקים האולימפיים. הישראלי נצמד לדבוקה המובילה ונראה נהדר לאורך כל הדרך, כששמר על פער של שניות בודדות מהמובילים. בהקפה השישית מתוך שבע הוא ביסס את עצמו בחמישייה המובילה שברחה לכל השאר. פלוריאן ולברוק הגרמני הפך לאלוף האולימפי עם 1:48:59.0, בכסף זכה קריסטוף רשובסקי ההונגרי, 1:48:59.0. גרגוריו פלטריניירי האיטלקי, 1:49:01.1, זה בארד.