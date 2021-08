התאומות אברינה לא לבד

התאומות הרוסיות ארינה ודינה אברינה, המתחרות המרכזיות של לינוי אשרם על המדליה בתחרות הקרב רב בהתעמלות, הן כנראה האחיות הספורטאיות המוכרות ביותר בישראל. הלילה (בין חמישי לשישי) הן שוב יתחרו מול אשרם, בתחרויות המוקדמות בטוקיו, בדרך אל הפודיום.

התאומות אברינה, בנות ה-22, מהמתעמלות הטובות בעולם, תפסו מקומן בראש הנבחרת הרוסית מיד לאחר משחקי ריו 2016, והן המועמדות לזכייה במדליות הזהב והכסף בתחרות בטוקיו. ארינה, הבכורה, נולדה 20 דקות לפני דינה, ושתיהן עשו את צעדיהן המשותפים הראשונים בהתעמלות כשהיו בנות ארבע. מאז הן בלתי נפרדות כמעט בכל דבר בחיים, כולל חשבון האינסטגרם.

אבל באופי הן שונות. ארינה עדינה וביישנית, דינה לוחמנית. מכנים אותה "המחסלת". יחד הן משלימות אחת את השניה, והקשר ביניהן כמעט טלפתי. "אנחנו יכולות לא לדבר, להסתכל אחת על השניה, ולהבין מה היא רוצה", סיפרה ארינה בראיון לערוץ האולימפי.

למרות זאת, על המזרון הן מתחרות זו בזו על הבכורה הספורטיבית. בחמש השנים האחרונות הן חלקו ביניהן את מדליות הזהב בכל אליפויות העולם ואירופה שבהן השתתפו. דינה זכתה בשלוש אליפויות העולם האחרונות; וארינה ניצחה אותה, וזכתה באליפות אירופה האחרונה שנערכה ביוני השנה בבולגריה.

אל המזרון האולימפי בטוקיו יתנקז כל מה שהן עבדו עליו במשך 18 שנה. העובדה שיתמכו אחת בשניה במהלך התחרות נותנת להן יתרון, ואם יזכו בשתי מדליות משפחתיות זו בוודאי תהייה פסגה מרגשת בקריירה המוצלחת שלהן.

אבל התאומות אברינה הן לא התאומות היחידות על המזרן באולם ההתעמלות האמנותית. בנבחרת האיטלקית חברות התאומות אסיה ואליס ד'אמטו, שזכו עם הנבחרת האיטלקית, במדליית הארד באליפות העולם ב-2019; וזו להן האולימפיאדה הראשונה.

גם בתחרויות בהתעמלות מכשירים השתתפו בטוקיו אחיות תאומות, ויותר מזוג אחד: ג'ניפר וג'סיקה גדירובה בנבחרת בריטניה, וסאנה וליקה וויברס בנבחרת הולנד.

ולא רק בהתעמלות. התאומות לורה ושרלוט טרמבל מייצגות את צרפת בתחרויות השחייה האמנותית; והתאומות אולגה וייבגניה פרולקינה משחקות כדורסל בנבחרת הרוסית.

ויש גם תאומים: אדם וסיימון ייטס הבריטיים, תאומים זהים, התחרו באופניים; ופט ולוק מקורמאק הבריטיים התחרו שניהם באיגרוף.

אולימפיאדת טוקיו היא חגיגה כמעט משפחתית. משתתפים בה כ-30 זוגות של אחים ואחיות בענפי ספורט רבים, כולל האחים הישראלים רן ושחר שגיב שהתחרו בטריאתלון. הרשימה ארוכה, חלק מהאחים והאחיות מתחרים במקצועות שונים, ויש כאלה שמתמודדים עם אתגר מיוחד, פנים משפחתי.

האחים ג'רמי וליאון האיוורד, שחקני הוקי דשא, נאלצו לשחק זה נגד זה. ג'רמי הוא שחקן הגנה בנבחרת אוסטרליה. ליאון שוער בנבחרת ניו זילנד. עד לפני כשנתיים שניהם שיחקו באוסטרליה.

ג'רמי פרח. בגיל 21 הוא לקח חלק משמעותי בזכייה של הנבחרת באליפות העולם (2014), ונבחר לשחקן הצעיר המצטיין בטורניר. מאז הוא המשיך להצטיין ורשם מעל 160 הופעות בנבחרת.

ליאון הצליח פחות. הוא זכה לקבל רק 13 הזדמנויות להופיע בנבחרת, ולפני כשנתיים החליט לנצל את העובדה שאמם ניו זילנדית, כדי לעבור לשחק בנבחרת ניו זילנד.

במשחק בין הנבחרות, בשלב המוקדם בטוקיו, ניצחה אוסטרליה (4:2). "ג'רמי ואני היינו תחרותיים מאז שהיינו צעירים", סיכם ליאון את החוויה, בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס, "זה לא משנה אם זה קריקט או כדורגל או כל ספורט אחר. וזה מה שהיה גם כאן".

האחיות הבריטיות סינדי אופילי-סמבר (26) וטיפאני אופילי-פורטר (33), בנות לאב ניגרי ואם בריטית, התחרו זו בזו בריצה ל-100 מטר משוכות. והן בעלות ניסיון בהתמודדות התוך משפחתית. גם בריו 2016 הן התחרו זו בזו. בריו, סינדי סיימה במקום הרביעי, וטיפאני בשביעי. בטוקיו שתיהן עלו לחצי הגמר, וגם הפעם סינדי היתה יותר מהירה (12.76) מטיפאני (12.86). "אנחנו מתחרות, אז המטרה שלי היא תמיד לנצח אותה, כמו כל אחת אחרת", אמרה סמבר בראיון לבי.בי.סי, "אבל כמובן שאני רוצה שהיא תעשה תוצאה טובה".

האחים מוחמד ועלה מאסו עזבו את סוריה במהלך המלחמה ב-2015. תחילה עברו להולנד ומשם לגרמניה. שניהם פליטים, שניהם חיים בגרמניה, ובכל זאת ייצגו בטוקיו משלחות אחרות. מוחמד, טריאתלט, ייצג את סוריה. עלה, שחיין, הופיע במשלחת הפליטים. ההחלטה של סוריה לאפשר למוחמד להתחרות בשמה היא החלטה יוצאת דופן.

What a reunion

Two Syrian brothers met each other after a long period of separation from one another.

One representing Team Refugee and the other one Team Syria at Tokyo Olympic games. pic.twitter.com/4TPHOEiNU5

— Mohammad N Asif (@MohammadAsif_1) July 26, 2021