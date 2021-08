טוקיו יום אחרון: נבחרת ישראל בהתעמלות אמנותית סיימה במקום השישי בגמר

נבחרת ההתעמלות אמנותית של ישראל סיימה הבוקר (ראשון) במקום השישי את הופעתה בגמר המשחקים האולימפיים בטוקיו. הנבחרת קיבלה 44.100 בתרגיל הראשון, שהספיק להן למקום החמישי אחרי הסיבוב הראשון. בתרגיל השני ישראל קיבלה ציון של 39.750 וסיימה את התחרות עם סה"כ 83.850 נקודות. הנבחרת השוותה את השיג השיא שלה, בו סיימה גם באולימפיאדת בייג'ינג 2008 וריו 2016.

הנבחרת, שמורכבת מהמתעמלות: אופיר דיין, יאנה קרמרנקו, יוליאנה טלגין, נטלי רייץ וקארין וקסמן, עלתה לגמר לאחר שסיימה את שלב המוקדמות במקום הרביעי הכללי.

לינוי אשרם, זוכת מדליית הזהב בהתעמלות אמנותית, תצעד בראש המשלחת הישראלית בטקס הסיום שייערך ב-14:00.

הישג שיא ישראלי במרתון למארו טפרי, שסיים במקום ה-13 עם תוצאה של 2:13:02 שעות. ישראל סיימה עם 3 רצים ב-40 המקומות הראשונים: גירמה אמרה סיים במקום ה-28 ב-2:16:26 שעות ואיימרו עלמיה סיים במקום ה-37 עם זמן של 2:17:17 שעות.

אליוד קיפצ'וגה הקנייתי זכה בפעם השנייה ברציפות עם עם זמן של 2:08:38 שעות. הרץ מלקה תחלואני שחיי בישראל ומתחרה בנבחרת הפליטים סיים במקום ה-16 עם תוצאה 2:14:02 שעות. 25 רצים פרשו בשל התנאים הקשים.

In case you missed it❗#KEN's @EliudKipchoge finishes first in men's marathon with a timing of 2 hours, 8 minutes and 38 seconds ????????????

Reminder: He's 36 ????#Tokyo2020 #StrongerTogether #UnitedByEmotion pic.twitter.com/JCLaZkhX8m

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) August 8, 2021