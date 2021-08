מושל מדינת ניו יורק התפטר מתפקידו אחרי שנקבע שהטריד מינית 11 נשים

מושל מדינת ניו יורק אנדרו קואומו הודיע היום (שלישי) על התפטרותו אחרי שדו"ח של התובעת הכללית במדינה קבע שהוא הטריד מינית לפחות 11 נשים. ההתפטרות תיכנס לתוקף בתוך שבועיים. קואומו עשוי עדיין לעמוד לדין פלילי משום שמספר תובעים במדינה החלו לפתוח בחקירות נגדו.

בנאום טלוויזיוני המושל הדמוקרטי בן ה-63 המשיך להכחיש נחרצות כל התנהגות לא ראויה ומכוונת כלפי נשים. עם זאת טען שהמשך המאבק נגד המתקפות "הפוליטיות" נגדו תכניס את המדינה לסערה של חודשים. "אני לא יכול להיות הסיבה לדבר כזה", אמר קואומו.

"הדרך הטובה ביותר שלי לעזור עכשיו לניו יורק היא לזוז הצידה ולתת לממשלה לחזור ולמשול", הוסיף.

ההכרזה של קואומו, שנמצא כעת בכהונתו השלישית כמושל, באה גם על רקע המומנטום המתפתח בבית הנבחרים של המדינה לפתוח נגדו הליך הדחה. מומנטום שהחל לתפוס תאוצה אחרי פרסום דו"ח התובעת הכללית בשבוע שעבר.

מחברי הדו"ח קבעו שקואומו נישק נשים ללא הסכמתן, אחז בחזה או בישבן שלהן ובאופן כללי נהג לגעת בנשים צורה לא ראויה. עוד נמצא שהמושל נהג להעיר לנשים על המראה וחיי המין שלהן. על פי הדו"ח, המושל יצר סביבת עבודה "מלאה בפחד ואיום".

חקירת ההאשמות נגד קואומו, שהחלו להתפרסם לפני מספר חודשים, נוהלה על יד שני עורכי דין חיצוניים שאישרו את העדויות נגד המושל ואף מצאו מקרים נוספים. פרסום הדו"ח הפך את קואומו למבודד יותר מאי פעם, אחרי שאפילו גורמים מקורבים מאוד אליו נטשו אותו. הנשיא ג'ו ביידן הצטרף לקריאות אליו להתפטר.

סגנית המושל קתי הושול, חברת בית הנבחרים של ארה"ב לשעבר מטעם המפלגה הדמוקרטית תחליף את קואומו ותהפוך למושלת ה-57 של מדינת ניו יורק. הושול בת ה-62 תהיה האישה הראשונה בתפקיד.

מדינת ניו יורק הייתה עדה בשנים האחרונות לשורה של פוליטיקאים בכירים שנאלצו להתפטר על רקע שערוריות אישיות.

המושל אליוט ספיצר התפטר ב-2008 אחרי שנחשף שהיה לקוח של מועדון חשפנות שהיה תחת חקירה פדרלית וניהל רומן מחוץ לנישואים עם עובדת מין. אנתוני וינר, וחבר בית הנבחרים של ארה"ב מטעם ניו יורק, נאלץ להתפטר ומאוחר יותר נשלח לכלא אחרי שהודה שקיים התכתבות בעלת אופי מיני עם נערה בת 15.

התובע הכללי של ניו יורק אריק שניידרמן התפטר מתפקידו ב-2018 אחרי שארבע נשים האשימו אותו בתקיפות אלימות. שני המנהיגים הבכירים בבית המחוקקים של המדינה הורשעו בשחיתות.