פריז סן ז'רמן הודיעה רשמית על החתמת ליאו מסי

פריז סן ז'רמן הודיעה הערב (שלישי) רשמית על החתמנו את ליאו מסי. הארגנטינאי מצטרף לקבוצת הכוכבים הצרפתית, אחרי שכל חייו שיחק בברצלונה והוביל אותה לתארים רבים בדרך להפיכתו לסמל הגדול של המועדון. הוא מצטרף לניימאר, אמבפה, די מריה, ראמוס ודונארומה ב-"קבוצת החלומות" של אירופה.

הכוכב הארגנטינאי ירווח 35 מיליון אירו לעונה בחוזה לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת, ו-30 מיליון אירו מענק חתימה. "אני נרגש להתחיל פרק חדש בקריירה שלי בפריז סן ז'רמן", צוטט מסי בהודעה הרשמית של פ.ס.ז'. "הכל במועדון תואם את שאיפות הכדורגל שלי. אני יודע עד כמה מוכשר הסגל וצוות האימון כאן. אני נחוש לעזור לבנות משהו מיוחד עבור המועדון והאוהדים, וכבר מצפה להגיע למגרש בפארק דה פראנס".

Paris Saint-Germain is delighted to announce the signing of Leo Messi on a two-year contract with an option of a third year.https://t.co/D5Qjq7PJfF#PSGxMESSI ❤️???? pic.twitter.com/msJAnW01V5

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 10, 2021