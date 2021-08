דליפת נפט עצומה סמוך לרוסיה: כ-120 קמ״ר משטח הים השחור זוהם

דליפת נפט עצומה התגלתה אתמול (שלישי) בים השחור, כ-400 ק"מ מזרחית לנובורוסיסק. על פי תצלום מהלווין האירופי SENTINEL ONE, שטחה הוא לפחות כ-120 קמ"ר, פי 5.5 משטחה של מדינת ישראל.

Significant #oilspill near #Novorossiysk #Russia

The size of the spill about 120 km square

Based on #Sentinel1 08/08/2021 pic.twitter.com/KD5heGM9Od

— Semion Polinov (@PolinovSemion) August 11, 2021