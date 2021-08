שוד הקריפטו שהסתבך: גנבו 610 מיליארד דולר ועכשיו מנסים להחזיר את הכסף

האקרים שגבנו שלשום סכום עתק של 610 מיליון דולר, החלו להשיב נכסים דיגיטליים בשווי של לפחות 342 מיליון דולר, לאחר שהתברר כי השאירו "טביעות אצבע" דיגיטליות משמעותיות. כעת מנסים השודדים להחזיר את הנכסים הגנובים בתקווה להוריד מהם את הלחץ.

האקרים גנבו שלשום (שלישי) מטבעות דיגיטליים בשווי 610 מיליון דולר, אך נכשלו בהמרת הנכסים הגנובים לכסף אמיתי וכעת משיבים בהדרגה חלק ניכר מהנכסים. חברת אבטחת מידע המתמחה בתחום כלכלת הקריפטו טוענת כי הצליחה לשחזר את אופי התקיפה, אימייל וכתובת IP של מבצעיה ומזהים יחודיים של ציוד המחשוב בו השתמשו, מה שעשוי להוביל ללכידתם בעתיד.

חברת האבטחה SLOWMIST הסינית, המתמחה בתעשיית הקריפטו, פירסמה ניתוח מפורט של מתווה מתקפה ההאקרים, אותה כינתה את "מאורגנת, מתוכננת לאורך זמן ומוכנה היטב".

פלטפורמות פיננסיות מבוזרות בעולם הקריפטו (DEFI) מבוססות על מנגנון שנקרא 'חוזה חכם', שהוא למעשה 'חוזה טיפש' – הוא מוציא את עצמו לפועל, לפי פרמטרים קבועים מראש בקוד תוכנה, ללא יכולת לסטות מהקוד המקורי וללא יכולת התערבות מצד מי שהכין את קוד התוכנה של החוזה.

רשת 'פולי', היא סדרה של חוזים חכמים, שאמורים לאפשר תשלומים בין ארנקים דיגיטליים שמחוברים לרשתות בלוקצ'יין שונות ולצורך כך היא מחזיקה נכסים דיגיטליים בהיקף משמעותי על מנת לספק נזילות לביצוע תשלומים אלו.

התוקפים מצאו פגם בתכנות של החוזים, שמאפשר להסית היעד של הכספים. ככל הנראה, התוקפים הצליחו ללוות מטבעות קריפטו ולשלם בעזרתם במהירות תשלומים לארנקים מוכנים מראש, מבלי להחזיר את ההלוואה שלקחו. קוד התוכנה אמור למנוע אפשרות כזו, אלא שפגם תוכנה מסוים אפשר לנתב מחדש את ההחזר מהכתובת המקורית לכתובת אחרת.

'האקר לבן' או גנב כושל ?

בשעה 11:20 היום הודיעה החברה בטוויטר כי עד כה הושבו מטבעות קריפטו בשווי של מעל 342 מליון דולר, מתוך מטבעות בשווי של כ-613 מליון דולר בסך הכל. תשלומי ההחזר נעשים בהדרגה ולפי מפעילת הרשת נותרו 268 מליון דולר להשבה.

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M

The remaining is $268M on Ethereum

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 12, 2021