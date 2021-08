כדורגלן העבר האגדי גרד מולר הלך לעולמו בגיל 75

אחד מגדולי כדורגלני גרמניה בכל הזמנים, גרד מולר, הלך לעולמו בגיל 75. כך הודיעה היום (ראשון) קבוצת באיירן מינכן, בה כיכב בין השנים 1964–1979. הוא אובחן כחולה אלצהיימר בשנת 2015.

מולר, שזכה לכינוי "מפציץ האומה", כבש 14 שערים עבור נבחרת מערב גרמניה בשני גביעי עולם. אחד מרגעי השיאי שלו היה שער הניצחון בגמר מונדיאל 1974. החלוץ האגדי מחזיק במאזן יוצא דופן של 68 שערים ב-62 הופעות בנבחרת ומדורג בשני בטבלת מלכי השערים של ה"מאנשאפט".

Bayern legend Gerd Müller has sadly passed away this morning at the age of 75. Rest in peace pic.twitter.com/lnnNXRErMo

מולר הוא מלך השערים של באיירן מינכן בכל הזמנים, עם 566 שערים ב-607 הופעות רשמיות במדי הקבוצה. כמו כן, הוא מלך השערים בכל הזמנים של הבונדסליגה, עם 365 כיבושים ב-427 משחקים והחזיק עד לאחרונה בשיא הכיבושים לעונה עם 40 שערים ב-1971/72.

עם "הבווארים" זכה מולר בארבע אליפויות וארבעה גביעים. בנוסף, זכה שלוש פעמים בגביע אירופה לאלופות ופעם אחת בגביע הביניבשתי. לזכותו גם תואר 'כדור הזהב' ב-1970.

Gerd Muller was a LEGEND:

Scored 700+ career goals ⚽️

Only 6 other players have.

Scored 10+ goals in single WC ????

Only two other players have.

Scored in WC & European Cup final ⭐️

Only four other players have. pic.twitter.com/B0SeUz1ZL8

— ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021